Orden en Coca-Cola de no responder al boicot de Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha invitado estos días a no beber Coca-Cola hasta que la compañía, defiende, respete los derechos de los trabajadores. Ha agregado que los empleados perjudicados por el ERE que puso en marcha la empresa en 2013, y que afectó a más de 800 personas, son un ejemplo de solidaridad internacional y del ejercicio de los derechos sociales.

Participó en la concentración convocada por los empleados a las puertas del Supremo, que ha rechazado el recurso interpuesto por los sindicatos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, en octubre de 2015, avaló la readmisión de los trabajadores de Coca Cola Iberian Partners y negó que hubiera irregularidades en el proceso. Pero un episodio reciente ha aconsejado a la cúpula de Coca-Cola a actuar con prudencia por temor a que una respuesta al llamamiento lanzado por el líder de Podemos se le vuelva en contra como le ocurrió con el director de cine, Fernando Trueba.

La respuesta se volvió en contra de Coca-Cola

Marcos de Quinto, director de marketing global de Coca-Cola y vicepresidente mundial de la multinacional, ironizó el pasado mes de diciembre con el presunto rechazo sufrido por la película “La reina de España” de Trueba, como respuesta al apoyo del director de cine al boicot contra Coca-Cola en los premios Goya de 2014.

Pero esa vendetta le provocó un aluvión de críticas. Consciente de la repercusión de su mensaje, el directivo de Coca-Cola lanzó horas más tarde otro tuit, ya con un tono distinto: “No me gustan los boycotts, tampoco el de #LaReinaDeEspana de Trueba. Él no es antiespañol, solo es que va intelectualmente de 'sobrao'...”, escribió en la red social Twitter.

Así las cosas, en la cúpula de la compañía no están dispuestos a dar a pie a que pueda abrirse una nueva crisis, con una respuesta al boicot promovido por varios dirigentes de Podemos. Tienen en cuenta que podría tener un efecto boomerang.