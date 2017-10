El Santander envía más personal a las sucursales limítrofes con Cataluña

Según ha confirmado El Confidencial Digital a través de fuentes financieras conocedoras de estos movimientos, los clientes de los bancos están acudiendo a sus sucursales para preguntar por el futuro de sus ahorros, en el caso de que las fuerzas soberanistas declaren la independencia de Cataluña en los próximos días.

Aseguran que principalmente los bancos catalanes no han conseguido, hasta el momento, frenar en las sucursales con pedagogía el “pánico al corralito”. Aunque no hay cifras oficiales, las entidades catalanas aseguran que las salidas de depósitos no son alarmantes.

El temor de los pequeños ahorradores a que la anunciada declaración de independencia de Cataluña pueda dificultar el manejo de su patrimonio lleva provocando, junto con los rumores sobre eventuales corralitos y otras situaciones extremas, jornadas de intenso trabajo en las sucursales ubicadas en provincias limítrofes, como Huesca y Castellón.

Refuerzo del Santander en provincias limítrofes

La “inusitada actividad comercial” no ha cesado desde el pasado jueves. En el sector citan a Santander y Bankia como las principales receptoras de los fondos de clientes catalanes. La mayoría de estos episodios están protagonizados por particulares, explican, a quienes se achaca en principio una menor formación financiera.

De hecho, según ha podido confirmar también ECD, algunas entidades como el Santander han llegado a reforzar estos días la plantilla de algunas de esas oficinas próximas a Cataluña. Se ha recurrido a empleados del Popular para contar con más personal en las ventanillas y evitar largas colas a los usuarios.

En muchos casos, y con el objetivo de agilizar las gestiones presenciales, se ha comenzado a recomendar a los clientes abrir primero una cuenta on line desde su domicilio catalán para, después, tramitar personalmente su localización en estas sucursales limítrofes.

Traspaso de cuentas a sucursales fuera de Cataluña

Las principales preguntas de los depositantes están relacionadas con lo que podría ocurrir con las cuentas corrientes y las imposiciones a plazo fijo realizadas en Cataluña. Revelan que se han registrado trasferencias de hasta 500.000 euros.

Ante esta incertidumbre, el primer impulso de los clientes es dar orden de realizar un traspaso de los fondos depositados en una sucursal en Cataluña a otra oficina con domicilio en cualquier otro punto de España.

El objetivo es que ese dinero se encuentre, en un eventual escenario de independencia, fuera de territorio catalán.

Mensajes de tranquilidad a los clientes

En cualquier caso, la mayoría de los bancos han dado instrucciones a las direcciones territoriales de Cataluña para que los empleados transmitan, especialmente a los clientes particulares, que sus ahorros están garantizados. Y conseguir así contener esta fuga de capitales.

Sin embargo, las entidades están preparando planes de contingencia porque se prevén más movimientos significativos a partir de este martes, sobre todo si la posible declaración de independencia en el Parlament abre una incertidumbre aún mayor sobre el futuro económico de Cataluña.

Por lo pronto, esta ofensiva pedagógica se decidió adelantar a los días previos al 1-O como medida de prevención.

Los propios directores de sucursal son, en la mayoría de los casos, quienes están lanzando personalmente estos mensajes de tranquilidad. Algunos de estos banqueros describen escenas de “verdadero pánico” por parte de algunos usuarios que acuden estos días a las ventanillas.

Les transmiten que todas las entidades españolas con domicilio social fuera de Cataluña, como es el caso ya de todos los bancos, incluidos CaixaBank y Sabadell que acaban de mudarse, no se quedarán sin acceso a la financiación del BCE si hay independencia.

Por tanto, les insisten en que disponen del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar sus ahorros.