Qué buscaba Hacienda en el yate de Cristiano Ronaldo

Las últimas semanas están siendo especialmente ajetreadas para CR7. No por cuestiones relacionadas directamente con el fútbol, sino por asuntos de carácter tributario. Y este nuevo episodio con Hacienda, cuando se hallaba en el yate, ha vuelto a encender los ánimos del jugador del Real Madrid, quien se ha quejado del acoso al que le viene sometiendo, después de denunciarle por fraude fiscal.

El miércoles, Ronaldo regresaba al barco después de comer con su familia de un restaurante de Formentera, cuando una patrulla de agentes armados llegaron en lancha, procedentes de un enorme barco de la Agencia Tributaria de Aduanas, para realizar una inspección de la embarcación que utilizaba el jugador.

Campaña de inspecciones a yates

Fuentes de Hacienda explican a El Confidencial Digital que la intervención de los agentes de aduanas no tenía como objetivo al propio Ronaldo, sino que se centraba en el yate que estaba utilizando.

La revisión del barco de CR7 forma parte de una campaña de controles de yates, en marcha este verano en las Islas Baleares. En las próximas semanas, las inspecciones de embarcaciones de este tipo se trasladarán a los exclusivos amarres de la Costa del Sol.

Con esas inspecciones-sorpresa, en el mar, los agentes revisan la correcta aplicación del Impuesto de Matriculaciones y el pago del IVA, ya que se aplica un gravamen del 21% a los alquileres en los que el yate se ponga a disposición del arrendatario en un puerto español.

Un impuesto del 12% del valor del barco

El Impuesto de Matriculación, un 12% del valor del yate, se aplica también a los yates que se matriculan en España, o abanderados en el extranjero, que se utilizan en aguas españolas con fines comerciales. Es decir, una embarcación que se destina a realizar chárter en España está sujeto a ese tributo, a no ser que se solicite y obtenga la exención.

En octubre de 2013, se modificó la ley 38/1992, de Impuestos Especiales, por la que se regula el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, conocido como Impuesto de Matriculación, permitiendo que yates de más de 15 metros de eslora puedan beneficiarse de la exención.

Antes de empezar la actividad de chárter, el armador (generalmente a través de su representante) debe solicitar la exención del Impuesto de Matriculación ante la Agencia Tributaria. Para ello, tiene que darse de alta en el régimen del IVA, designar un domicilio en España y presentar la documentación del yate que va a alquilar.

Controlar el yate de Ronaldo

Pero el proceso no termina ahí. Después, la Agencia Tributaria controla que todos los yates que han solicitado la exención cumplen correctamente los requisitos.

Según ha podido saber ECD, de fuentes conocedoras de la investigación realizada al yate de Cristiano, los agentes de Aduanas partían de la base de que la embarcación había sido alquilada por el jugador del Real Madrid. Pero, después de ser concedida la exención, la Agencia Tributaria se disponía ahora a verificar este requisito.

Por eso, una vez a bordo, solicitaron al entorno de Ronaldo que documentara todos los movimientos que había realizado el barco desde que fue alquilado.

Fue un familiar del futbolista quien se ocupó de responder a todos los requerimientos de los agentes y de completar las gestiones.

La exención sólo es aplicable si la embarcación efectivamente está en alquiler, pero no si es utilizada por el propietario. En caso de que no hubiera podido demostrarlo, la exención sería revocada y se exigiría al armador el pago del impuesto.

Que el yate no estuviera contratado para todo el verano

En realidad, según las fuentes consultadas por ECD, los agentes de Aduanas exigieron especialmente al portugués que acreditara que el yate no había sido alquilado para todo el verano.

A este respecto, Cristiano tiene previsto pasar solo unos días en Baleares. En una semana, debe regresar a Madrid, para comenzar la pretemporada con el club blanco. En cambio, su familia sí prevé continuar sus vacaciones en España.

Los agentes de Aduanas tienen en cuenta que el barco no se puede arrendar más de tres meses a la misma persona en el periodo de un año. Pero no era el caso del delantero luso, quien confirmó a los investigadores que entregará el yate a su propietario antes de finales de este mes.

Alquilado 20 días este año

Las fuentes a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital explican también que la Agencia Tributaria ha verificado que el delantero del Real Madrid tiene alquilado el yate para unos 20 días durante este año. Anteriormente, ha disfrutado ya de la embarcación esta temporada durante dos jornadas en mayo, aprovechando un periodo de descanso que le concedió el club blanco.

Sólo no es necesario cumplir con esta limitación cuando la empresa a la que se cede el yate por más de tres meses es una empresa de chárter, que alquila el barco a terceros cumpliendo este requisito.

La embarcación tampoco puede ser arrendada a personas vinculadas al armador. Es decir, los socios de la empresa armadora, los administradores e incluso familiares, no pueden usar el yate ni siquiera mediante contrato de alquiler. Esta limitación no se exige cuando la persona vinculada al armador no es residente ni está establecida en España.