Alrededor del 5% de las Urgencias hospitalarias se deben a la toma incorrecta de medicamentos

La correcta toma de la medicación no depende solo de los profesionales sanitarios, sino también el paciente, junto a sus familiares o cuidadores son un eslabón fundamental en la detección y prevención de los errores de medicación, sobretodo en pacientes de edad avanzada. Según estudios llevados a cabo en hospitales españoles alrededor del 5% de la asistencia en los Servicios de Urgencias e ingresos hospitalarios se debe a la toma incorrecta de medicamentos.

Los errores se cometen especialmente en el domicilio; ya que es el sitio principal donde se administran los fármacos. Estos datos se ponen de manifiesto en recientes revisiones que indican que entre un 19 y 59 % de los errores de medicación se producen en los hogares por una incorrecta administración.

La principal causa de los errores de medicación es el desconocimiento de los propios pacientes acerca del uso correcto de los medicamentos. “El incumplimiento del tratamiento o la falta de adherencia, la dosificación incorrecta, así como un seguimiento insuficiente, son los errores más comunes, debidos a diferentes causas: el olvido por parte del paciente, la apreciación de una falta de necesidad del tratamiento, no disponer de medicamentos, falta de información acerca de la administración apropiada, dificultad para tragar los comprimidos, etc. Esta situación se puede revertir si se desarrollan y adoptan estrategias efectivas dirigidas a su prevención”, declara Patricia Dominguez Alarcón, farmacéutica Responsable del Hospital Universitario HLA Moncloa, y añade que “en estas situaciones es donde los farmacéuticos tenemos que mejorar en nuestro quehacer diario, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, que permitan el acceso a la historia clínica informatizada y a la receta electrónica”.

La Comisión Nacional de Farmacia del Grupo HLA, como parte de su estrategia para el uso seguro de medicamentos, se ha sumado a la campaña realizada por el ISMP-España, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de errores de medicación, donde informa de una serie de recomendaciones para la formación de pacientes, cuidadores y familiares en el uso correcto de los fármacos.

Adaptar la toma de medicamentos a la rutina

Para obtener la máxima eficacia del tratamiento es importante que el paciente esté en todo momento informado acerca de los medicamentos que toma y sea consciente de sus problemas de salud. La principal recomendación es, por tanto, que el paciente reciba suficiente información sobre el uso correcto de los medicamentos que tiene prescritos. El profesional sanitario tiene la responsabilidad de proporcionar dicha información; y el paciente, la de preguntar o aclarar todas las dudas que le surjan acerca de su enfermedad y de los medicamentos prescritos.

“Una de las causas más frecuentes por la que el paciente no cumple adecuadamente el tratamiento es porque no ve la manera de hacerlo compatible con su actividad cotidiana. Por este motivo, en la medida de lo posible, es conveniente adaptar las tomas de los fármacos, con alguna actividad de la rutina diaria, como por ejemplo haciéndolo coincidir con las comidas, siempre y cuando se ajuste el horario y no se produzcan interacciones con los alimentos”.

Sistemas personalizados de dosificación

Existen herramientas que facilitan la toma de medicamentos, en especial para los pacientes polimedicados, que son aquellos que toman 5 o más medicamentos en un período igual o superior a seis meses. “Los sistemas personalizados de dosificación (SPD) son dispositivos que se preparan en las oficinas de farmacia y que ofrecen un servicio personalizado con toda la medicación que debe tomar el paciente organizado de forma semanal. El objetivo de estas medidas es la obtención de los mejores resultados en la salud y la calidad de vida del paciente, mediante una farmacoterapia segura y eficaz.”, explica Patricia Dominguez Alarcón.

“Por último, la confianza con el profesional sanitario es fundamental. Es esencial que el paciente comunique cualquier efecto adverso o problema de salud relacionado con la toma de algún medicamento, para que se puedan tomar las medidas oportunas para revertir la situación”, concluye el profesional de HLA Moncloa.

