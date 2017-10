Crea tu propia vela con la nueva Vela Creativa de Cristalinas

Las velas son el accesorio perfecto para crear ambientes y atmósferas especiales. Se han convertido en un elemento indispensable para dar un toque personal, lumínico y cálido a nuestra estancia, ya sea en casa o en nuestro puesto de trabajo. Porque lo importante es elegir los aromas y las fragancias que más se adapten a ti y los colores que más te gusten.

La marca española líder en ambientadores conoce la importancia de combinar tu propio estilo decorativo, por eso ha creado una vela muy especial y única. La nueva Vela Creativa de Cristalinas permite crear tu propio diseño y dar forma a tus colores.

La cera vegetal en escamas (polvo) es el ingrediente perfecto para construir tu propia vela utilizando los colores y aromas que prefieras. Todo ello con una fórmula sin alcohol que proporciona una difusión intensa, duradera y más agradable de respirar.

Llegando a durar hasta dos veces más ya que se consume lentamente y a menor temperatura manteniendo el aroma hasta el final. Un kit compuesto por vaso, 5 bolsas de diferentes aromas y una mecha de algodón con soporte que hará más sencilla que nunca la tendencia DIY (Do it Yourself). Después, se podrá optar por repetir con los mismos recambios, o decantarse por bolsas de 175 gr. de cada uno de los aromas.

Porque en la elección está el gusto. Cinco aromas para combinar como quieras que harán las delicias de todos: naranja y mango, vainilla, higuera, brisa marina y frutos rojos.

Ambientadores con 0% de alcohol

Los ambientadores de Cristalinas, hechos en base a aceites esenciales basados en el concepto de aromaterapia, crean atmósferas saludables por haber eliminado el alcohol de su fórmula y otras sustancias nocivas para el organismo, como los hidrocarburos, de manera que no provocan dolores de cabeza, ni picor de ojos o de garganta. Asimismo, la concentración de perfume y su duración es muy superior a la media y es constante en intensidad.

Se trata de productos innovadores, hechos con materias primas sostenibles y originarias de proveedores homologados nacionales y previamente auditados, que garantizan el cumplimiento de los exhaustivos controles de calidad.