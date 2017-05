¿Pensando en dejar de fumar?

El día 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, un día en el que se lucha para que todos los fumadores se replanteen el porqué seguir consumiendo cigarrillos y decidan dejarlo. Sin embargo, en ocasiones el principal motivo por el que no ponen fin a esta adicción es porque les resulta muy difícil y no porque no quieran. No obstante, ante esta situación existen ayudas alternativas para dejar definitivamente los cigarrillos. Una de ellas es la sustitución de la nicotina a través de parches, sprays o chicles, siendo el experto en el sector Nicorette.