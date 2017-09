You by Skechers nace para combinar lifestyle y wellnees en tus pies

“YOU by Skechers” – Una nueva y dinámica colección del líder en el mercado de calzado lifestyle y técnicoha aterrizado en Europa en exclusiva en Centros El Corte Inglés Deportes y tiendas oficiales Skechers. Diseñadas con un concepto que aúna salud y moda, YOU by Skechers está dirigida a una mujer activa, que busca un calzado perfecto tanto para ir a la oficina, a clase de yoga o salir a cenar, siempre con un estilo único y confortable, para que disfrutar de cada paso sea lo más importante.

“La colección YOU es un emocionante cruce entre nuestras líneas lifestyle y Performance, y realmente muestra la forma en que la mujer moderna, activa, vive su vida” declara Kathy Kartalis, Senior Vicepresidenta de Producto Global en Skechers. “Esta evolución única para Skechers utiliza la mejor tecnología e innovación de nuestra división Performance, elevándola en una nueva colección que conjuga las necesidades del wellness y del lifestyle para las mujeres seguras de sí mismas que buscan un equilibrio en su vida.

Según añade Michael Greenberg, presidente de Skechers, “hemos visto una explosión en el deseo por un calzado wellness ligero en el mercado. YOU by Skechers nos da la oportunidad perfecta para fusionar los mejores aspectos de nuestra experiencia en calzado técnico y lifestyle para cumplir sus expectativas. Confiamos en que esta colección tan versátil genere mucho ruido entre las mujeres activas.”

En paralelo al lanzamiento de YOU by Skechers, la Compañía va a contar con la colaboración de personalidades e influencers que transmitan la filosofía de esta nueva línea de calzado. Mujeres con un estilo de vida activo, que quieren disfrutar de las oportunidades que se presentan en el día a día.

El surtido inicial de estilos y colores de la colección YOU by Skechers se puede encontrar en exclusiva en los centros de El Corte Inglés Deportes y tiendas oficiales Skechers. La línea se ampliará con nuevos modelos durante la temporada Otoño/ Invierno 18 y muchas novedades de cara a la Primavera/Verano 2018.

Para conocer más el mundo YOU by Skechers: puedes visitar: https://www.skechers.com/es-es/you-by-skechers. Y tambien si quieres puedes ver el video de la campaña en EEUU.

PRECIO: 64,95€. A la venta en tiendas Skechers y Centros El Corte Inglés