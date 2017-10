Cómo bañar y mantener la higiene de un recién nacido

¿Baño diario?: no es recomendable





Hasta hace un tiempo, las madres tenían la costumbre de bañar diariamente a sus bebés. El momento del baño se incorporaba como parte de una rutina que ayudaba al bebé a familiarizarse con el agua, le proporcionaba relax y le servía de ayuda para conciliar el sueño.





En los últimos años, los pediatras y dermatólogos han cambiado sus recomendaciones respecto al baño y la razón está en la piel del recién nacido. En las primeras etapas de la vida, la piel de los bebés es muy fina y tan solo está protegida por una ligera capa de grasa y bacterias útiles. El exceso de baño elimina esa protección natural, lo que puede conducir a irritaciones y posibles infecciones cutáneas.





Los expertos recomiendan bañar al bebé unas tres veces por semana hasta el primer año de vida. En ese periodo, los bebés son poco activos y no sudan demasiado, por lo que no es necesario someterles a baños demasiado frecuentes. Donde sí debe guardarse una higiene más estricta es el culito y en las zonas con pliegues, como el cuello o las ingles.





Transcurrido el primer año de vida, los niños ya son más activos y se ensucian más, por lo que se hace necesario bañarlos con más frecuencia. En ese momento, su piel ya está preparada y es más resistente al agua y a los productos de baño.





Productos más adecuados





El mercado ofrece una gran variedad de productos para la higiene del bebé. Lo más recomendable es utilizar jabones suaves, preferentemente naturales, que no contengan perfumes y no causen irritaciones. Para evitar el enrojecimiento de la piel, lo mejor es usar manoplas o esponjas suaves. No conviene restregar con demasiada fuerza.