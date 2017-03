9 cambios en tus hábitos para adelgazar fácil

1- Los horarios son importantes: debes comer 5 veces al día, procurar hacerlo a la misma hora, sentarte y tomarte tu tiempo para que la comida te cunda.

2- Comida casera: comiendo lo que más te gusta y poniendo cariño en los platos que preparas será más fácil hacer Dieta. Recupera la costumbre de ir al mercado y cocinar tu mismo, esta comida es más sana y está menos procesada. Incluso si te has de saltar a dieta con algo dulce es mejor que sea algo casero que llevará menos grasas trans.

3- Apoya los cubiertos en el plato y mastica: la sensación de saciedad tarda entre 15 y 30 minutos en llegar a tu cerebro, así que si comes despacio apoyando los cubiertos mientras masticas, ganas tiempo para que esta señal llegue a su destino. Procura masticar mucho la comida, esto también ayuda a que te sientas lleno antes.

4- Mindfulness: mientras comas no hagas otra cosa, ni tele, ni leer, oir música, etc. Todo esto dispersa tu mente y comerás tan rápido que no te darás cuenta de lo que has comido, ni de la cantidad, ni de si estaba bueno, dulce, salado… Pon presencia en lo que haces, saborea y disfruta del momento.

5- Cubiertos grandes y plato pequeño: es una cuestión sicológica pero parece que te llenas antes y tienes la sensación de que comes más si pones la misma ración en un plato pequeño. Los cubiertos grandes te llenarán más la boca y parece que comes más cantidad.

6- Evita las comidas de tapas o picoteo: este estilo de comida no te ayuda, no sabes muy bien lo que has comido ni en qué cantidad y es fácil que te excedas. Para perder peso es mejor que comas un plato principal, que leas la carta y veas qué es lo que mejor se adapta a tu dieta.

7- Conoces tus fortalezas y debilidades: es importante conocerse a uno mismo, todos tenemos debilidades pero hay que aprender a controlarlas, por ejemplo si te pierde el dulce, déjalo para un día especial o ponte un tope antes de empezar a comer (solo una onza de chocolate, un pedacito pequeño de tarta, un par de cucharaditas de helado…) Tira de tus fortalezas (fuerza de voluntad, motivación, ganas de conseguir un reto…) para mantener a raya las debilidades.

8- Hambre física o emocional: antes de empezar a comer cuando te da el hambre, analiza tu situación: estás triste? Ansioso? Enfadado? Has comido hace poco?… todas estas preguntas te dirán si tu hambre es física o emocional y podrás actuar en consecuencia.

9- Algo tendrá el agua cuando la bendicen: beber agua te ayuda a evitar el hambre ya que es saciante y es la mejor manera de mantener tu organismo hidratado. Debes beber al día alrededor de 2l de agua que son como 8 vasos. El primero ya es el que tienes que tomar en ayunas con las gotitas de limón y recuerda que también puedes tomar infusiones y caldos que te ayudarán a completar la ingesta de líquidos.