3 pasos fundamentales para proteger a tus hijos del catfishing

1. Enseñar a tus hijos cómo usar las redes sociales con responsabilidad

Todo padre es responsable de la educación de sus hijos, algo que también se aplica a Internet y las redes sociales. Los niños cada vez tienen más pronto un perfil en Facebook o páginas similares, por lo que hay varios consejos de seguridad que sus padres pueden darles para hacer que sea más difícil que se aprovechen de ellos. En primer lugar es buena idea crear un perfil en el que no usen su nombre ni una foto suya, así como ajustar los parámetros de seguridad para que nadie que no sean sus amigos pueda ver sus fotos. Otro buen consejo es el de evitar las conversaciones privadas y no hablar o aceptar como amigos a gente que no conozcan en persona. Por último es fundamental que aprendan a evitar compartir datos personales, algo que estos impostores pueden usar para acercarse a los jóvenes.

2. Monitorizar sus actividades con mSpy

El problema es que los jóvenes en muchas ocasiones se confían ante el peligro y muchas veces corren riesgos sin saberlo. Es por ello que el paso fundamental para protegeros del catfishing es el de monitorizar sus actividades en Internet y redes sociales. Para ello mSpy se presenta como la solución de control parental con la que cualquier padre puede vigilar todo lo que sus hijos hacen con sus dispositivos móviles sin que se estos se enteren. mSpy se mantiene oculta en sus teléfonos y permite leer todos los mensajes que se intercambian en redes sociales o apps como WhatsApp. Es también posible saber qué aplicaciones tienen instaladas, las horas que pasan en conectados a Internet o ver el historial de navegación para saber las páginas que visitan. Una herramienta ideal para protegerles del catfishing y otros peligros.

3. Aprender a detectar perfiles de catfishing

Una vez se está monitoreando el uso que los niños hacen de las redes sociales es importante llevar un control de sus amistades. Si alguno de sus amigos online no lo es en la vida real es buena idea preguntarles por esa persona y por cómo les han conocido. Gracias a mSpy se pueden revisar los perfiles sospechosos para saber si son reales. En muchos casos una pista está en su número de amigos, ya que si son muchos y tiene poca actividad en su muro es posible que no sea un perfil real. Si tiene amigos en común es también posible preguntarles por dicha persona para salir de dudas. Del mismo modo las fotografías son otro detalle a tener en cuenta, ya que el perfil de un catfish suele tener muchos selfies pero pocas o ninguna foto con amigos o familiares etiquetados. Muchos de estos impostores usan fotos falsas que se pueden identificar realizado una búsqueda inversa de imágenes.

Una vez se tengan pruebas de que es un perfil falso basta con enseñarles los datos a los niños para que bloqueen dicho contacto. Esto hace que mSpy sea la mejor opción para proteger a los niños y evitar que se aprovechen de ellos, especialmente teniendo en cuenta que las consecuencias del catfishing pueden ser terribles en los más pequeños.