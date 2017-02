Cómo practicar running si eres principiante

El gran secreto para empezar a practicar running, y como no puede ser de otra forma, reside en la constancia. Será el propio corredor quien deba tomar la determinación de elegir esta actividad como una práctica más o menos habitual. Solo su perseverancia, conseguirá con el tiempo allanar el sendero que convierta la carrera en un hábito saludable y placentero de su vida cotidiana, y que pueda prolongarse en el tiempo.

No obstante, una vez nos decantamos por esta modalidad deportiva, es preciso tener presentes ciertas cuestiones y nociones generales, que serán de vital importancia para desempeñar fluidamente la actividad, así como para evitar posibles e indeseables lesiones, que a buen seguro acabarán apareciendo si no tomamos buenos hábitos sobre aquellos aspectos que rodean al running.

Entre aquellas recomendaciones más generales (y trascendentes) que suelen aconsejarse para iniciarse en la carrera, encontramos algunas como:

1. Emplear un calzado de calidad: lo primero que debemos buscar para empezar a correr son unas buenas y cómodas zapatillas. Si pasamos por alto esta indicación, y corremos con calzado no especializado, las molestias no tardarán en hacer acto de presencia. Por lo que, unos zapatos apropiados de running debieran ser la primera piedra a colocar en el camino para todo corredor que se precie. En Internet es posible encontrar un sinfín de firmas que ofertan modelos con calidades realmente envidiables, tal es el caso por ejemplo, de marcas como Puma o New Balance.



2. Más equipamiento deportivo: si eres mujer, un top o sujetador deportivo de calidad es una gran inversión que puedes acometer. Por otra parte, y en términos generales para ambos sexos, destacamos diversas prendas como mallas o calcetines. Tal vez estos últimos sean la prenda más infravalorada a ojos del profano en la materia. Evitarán rozaduras y otras eventuales incomodidades.



3. Iniciarse de forma progresiva: al iniciarnos en la actividad, no podemos pretender salir a correr la primera vez y hacerlo durante un tiempo demasiado amplio. Resultaría a todas luces contraproducente, ya que forzaríamos la máquina, pudiendo terminar perfectamente lesionados. Por eso, es preferible ir aumentando la duración e intensidad del entrenamiento con el paso del tiempo.



4. Calentamiento y estiramientos: sería una locura comenzar a correr cada día sin acondicionar previamente nuestro cuerpo para la actividad. Por eso, destacamos las ventajas de un buen calentamiento, que debe ser complementado (antes y después de cada entreno) con una adecuada sesión de estiramientos que permitan a nuestros músculos recuperarse, tras haber sido sometidos previamente a un esfuerzo considerable. Si "pasamos" de calentar y estirar debidamente, los problemas se manifestarán en un horizonte temporal no demasiado lejano.



El deporte es vida, y nunca es tarde para comenzar a tomar hábitos saludables que incorporar a nuestro desempeño físico diario. Eso sí, de manera sobria y progresiva...