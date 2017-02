En el sector del aprendizaje de idiomas, hay muchas soluciones que ofrecen ejercicios o Vídeos para aprender inglés. Pero ojo. Este tipo de servicios son eficaces, sólo si tenemos en cuenta estos dos factores:





1 Las investigaciones de Stephen Krashen, según las cuales un idioma solo se adquiere cuando se entienden mensajes en esa lengua.





2 Los inputs (Contenidos que recibimos) con los que practicamos ese idioma, deben ser interesantes y comprensibles. Un listening que repite todo el rato la misma estructura no nos ayudará. Un vídeo para aprender inglés, hablando de un tema que nos resulta interesante...si.





La mejor forma de aprender inglés es prestando atención al mensaje y no al idioma en sí mismo. Por eso la tendencia de los usuarios es “aprender inglés online”, con vídeos y audios que no han sido pensados para aprender inglés. Hay quien practica con películas y series en versión original, pero eso solo funciona en los niveles más altos. Aquí van algunas ideas para dar con los mejores audios y vídeos para aprender inglés.

Tutoriales en vídeo para aprender inglés

Instrucciones de recetas, bricolaje, jardinería… Millones de creadores suben cada minuto unas 400 horas de vídeo a YouTube. Muchos de ellos son instrucciones que pueden resultar útiles en otra faceta. Combinar el aprendizaje de inglés con una afición abre un mundo de posibilidades para disfrutar de ella en versión original.

Videos para aprender inglés en canales temáticos

Las televisiones tienen sus contenidos en línea y a la carta, a veces gratuitamente, y del mismo modo, muchos YouTubers llenan las redes con sus contenidos. Quizá el mismo programa que se emite doblado al español resulta asequible en su versión original subtitulada. O puede que demos con un YouTuber que resulte gracioso y comprensible. Hay muchísimo dónde elegir y es cuestión de encontrarlo.

Podcasts y audios para aprender inglés

En portales como Ivoox o Soundcloud hay una gran cantidad de podcasts, es decir de programas de radio on demand que se pueden escuchar online o descargados. Este formato permite practicar la escucha como cualquier audio para aprender inglés pero facilitando tu mejora, puesto que el tema que has elegido te resulta interesante.

Eventos deportivos en vídeo para aprender inglés

Pongamos que eres un gran aficionado al tenis y que quieres revivir una final épica del último Grand Slam. Encontrarla no es difícil y además, probablemente tendrá la locución en inglés. Al tratarse de un ámbito que ya conoces, te sonará el vocabulario y podrás relacionar significados mucho mejor.

¿Cuántos videos son necesarios?

Lo cierto es que Internet está lleno de videos y audios para aprender inglés. Sin embargo, cantidad no significa calidad, por lo que la propuesta de BrainLang es especialmente relevante en este sentido.

BrainLang - La plataforma para aprender Inglés con Vídeos y Audios

BrainLang. Una “innovadora startup”(Algo parecido al “El Netflix del Inglés”) está especializada en el aprendizaje de inglés mediante audios y vídeos para aprender inglés. Los ofrece clasificados por niveles de forma que el usuario entrenará directamente con contenidos adaptados a sus intereses y nivel, para que le resulten fáciles de entender, pero que también le permitirán seguir mejorando. Además, el sistema aprende de las elecciones de sus usuarios de forma que les puede servir vídeos más alineados con sus intereses.

En Internet hay millones de vídeos y audio para aprender inglés y aunque la oferta de BrainLang tiene miles de vídeos creados por guionistas profesionales, además de transcripciones y traducciones sincronizadas. Pero aún hay una ventaja más, que alegra a sus usuarios: el precio.

BrainLang resulta mucho más económico que una academia o profesor de inglés ya que permite el entrenamiento ilimitado. Además, la semana que el usuario no accede, no paga. Todo ello, con la ventaja de que ya no hay que perder tiempo buscando vídeos o audios para aprender inglés. Animate y...!deja de estudiar inglés y comienza a entrenarlo! Prueba Aprender Inglés Online Gratis.