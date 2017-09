Consejos para viajar en tren y organizarse adecuadamente

Pocas formas tan románticas y que tanto disfrute pueden aportar existen como el viajar en Tren, y es que hablamos de una experiencia diferente que además nos invita a disfrutar del viaje desde el primer minuto hasta el último, poniendo a nuestra disposición un montón de servicios y sobre todo garantizando la máxima comodidad y seguridad. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos tener en cuenta a través de los cuales podremos conseguir que nuestro trayecto sea lo más cómodo posible y sin incidencias que se pueden prevenir con antelación.

Prepara el trayecto de antemano y sé puntual

El primer consejo que os podemos dar a la hora de organizaros para viajar en tren es que lo preparéis todo con la máxima antelación que sea posible, ya que de esta forma no sólo vais a garantizar que dispondrás de un billete AVE o un billete de tren para poder llegar a vuestro destino, sino que además podréis conseguirlo por un mejor precio.

Por otra parte, las prisas son muy malas consejeras en estos casos, de manera que, si lo dejamos todo para el último momento, al final podemos desde olvidar realizar la reserva hasta incluso dejarnos algo por el camino, con lo cual nuestro viaje se puede llegar a torcer más de lo que debería.

En ese sentido, no sólo compraremos el billete con antelación sino que además también vamos a hacer todo lo posible por ser puntuales, lo que significa que al menos deberemos estar en la estación media hora antes de la hora de salida de nuestro tren, ya que es el tiempo mínimo que nos permitirá cubrir cualquier tipo de eventualidad que se pueda producir.

Eso sí, si todavía no habéis comprado el billete porque habéis tomado la decisión tarde o directamente no habéis sido previsores en este sentido, entonces al menos os aconsejamos que estéis en la estación con una antelación mínima de 1,5 horas, de manera que os dé tiempo a realizar la compra del billete a la vez que también podéis cubrir las eventualidades que puedan surgir.

Una vez que llegues a la estación no tienes más que buscar un monitor a través del cual puedas conocer la hora a la que llega tu tren y a la que sale a tu nuevo destino, de manera que podrás ir más tranquilo y preparado por lo que podrás entrar y dejar todo el equipaje de una forma mucho más cómoda en estos momentos.

Disfruta de la experiencia de viajar en tren

Una vez que haya llegado el tren, podrás ir subiendo y dejando tu equipaje con tranquilidad. Lo único que tendrás que hacer es fijarte en los números de las puertas del tren, ya que en tu billete tendrás indicado el vagón al que te tienes que dirigir. Este dato lo tendrás en todos los billetes de tren Barcelona Madrid o en cualquiera que sea tu destino, es decir, estará visible en cualquier billete que hayas adquirido.

Una vez que accedas a tu vagón no tendrás más que localizar tu número de asiento y guardar tu equipaje cerca de él.

Ahora ya está todo preparado para emprender el viaje, de manera que todavía tendrás que esperar un poco a que vayan subiendo el resto de pasajeros y, por supuesto, también a que llegue la hora de salir en dirección al nuevo destino.

Como ya lo tienes todo preparado, ahora podrás dar un paseo por el tren con total libertad y disfrutar de las vistas durante el trayecto, o incluso acudir al vagón restaurante donde podrás refrescarte o llenar el estómago con algo de picoteo.

Por supuesto, los nuevos trenes también incorporan algunos sistemas multimedia muy interesantes que podréis utilizar durante el trayecto, podréis ver alguna película o en general realizar cualquier tipo de actividad a vuestro ritmo y sobre todo disfrutando de la experiencia que supone viajar en tren.

Además también vais a poder aprovechar este tiempo para por ejemplo organizar lo que vais a hacer una vez que lleguéis a vuestro destino, podéis contactar con vuestros familiares o amigos, disfrutar del viaje leyendo un libro, y en general tendréis la posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad con la que podáis pasar un buen rato mientras llegáis al lugar elegido.

Has llegado a tu nuevo destino… prepárate para vivir nuevas experiencias

Todos estos consejos os van a ser de utilidad tanto si habéis decidido coger alguno de los Trenes Madrid Valencia o incluso si optáis por distancias más largas para vuestros viajes, y de igual forma, son procesos que funcionan de la misma forma en España que en cualquier otro país, de manera que con saber estos pequeños detalles, podréis viajar por cualquier parte del mundo sabiendo en todo momento los pasos que tenéis que llevar a cabo.

Y por supuesto, llega el momento en el que el tren hace su entrada en nuestra localidad de destino, de manera que ahora no nos queda más que recoger todo el equipaje (recordad no olvidaros nada tanto del equipaje como de las bolsas y bolsos que llevaseis en la mano) y ya no nos queda más que descender del vagón y ahora ya podrás empezar a disfrutar de una nueva experiencia en el lugar de destino.

También te recordamos que para la vuelta lo ideal es hacerlo todo de la misma manera, muy especialmente si no habéis comprado un billete de ida y vuelta antes de partir. Si seguís estos pasos veréis que viajar en tren es muy reconfortante a la vez que también os ayudará a relajaros, mientras que, si vais con las prisas siempre pegadas, la experiencia se puede convertir en algo muy estresante y poco agradable.