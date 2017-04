Cuidados para el calzado de ante, piel y deportivos

El principal problema a la hora de limpiar nuestros zapatos es que no es tan sencillo como echarlos a la lavadora, y olvidarse. Dependiendo de la naturaleza del zapato, los cuidados del calzado necesitarán ir encaminados en una u otra dirección. Por ejemplo, los cuidados del calzado de ante no tienen nada que ver con los cuidados del calzado de piel, ¡Y no digamos ya con los cuidados del calzado deportivo!

Si tenemos en cuenta que lo que dificulta la labor de limpieza y mantenimiento de nuestro calzado es el material con el que está fabricado el zapato, es necesario que conozcamos unos pequeños trucos encaminados a unos óptimos cuidados del calzado, para no estropearlo.

Si nos centramos en los cuidados del calzado de ante, nos daremos cuenta de que estamos ante un material extremadamente sensible a las manchas y de dificultosa limpieza, ya que, además, el ante es un material delicado. Por ello, es importante conocer algunas pautas a la hora de limpiar el ante o eliminar posibles manchas.

Por su parte, los cuidados del calzado de cuero, más que en la línea de la limpieza, van enfocados a cómo cuidarlos para evitar que la piel se cuartee, desluzca o el zapato se deforme. Por ello, nuestros consejos están enfocados más a cómo mantenerlos a salvo de posibles deterioros y a cómo deben lustrarse y con qué periodicidad.

Aunque por la dureza y mayor resistencia de sus materiales el calzado de deporte parece más fácil de mantener, lo cierto es que existen una serie de recomendaciones específicas para los cuidados del calzado deportivo. ¡No sirve eso de echarlos a la lavadora y sacarlos hechos un churro! En la infografía sobre cuidados del calzado que hemos preparado te damos unas recomendaciones que seguro desconocías.

En cualquier caso, sigue siempre las instrucciones del fabricante, si vas a hacer pruebas realízalas primero en un lugar pequeño y poco visible y, ante la duda, acude siempre a un servicio de lavandería profesional, sobre todo con aquellos zapatos a los que tengas un aprecio especial. ¡Merecerá la pena!