Play Store: cómo corregir sus errores y posibles soluciones

Esta aplicación cuenta con una interfaz muy fácil de utilizar para el usuario, la intención era crear un software que cualquier persona pudiera ejecutar y lo han logrado. Por ello esta es la tienda insignia de cualquier dispositivo inteligente, incluso los usuarios de Iphone prefieren la Play Store antes que la Apple Store de IOS.

Esta aplicación generalmente viene instalada de forma predeterminada en los dispositivos, mas puede suceder que se elimine. Para volverla a tener solo debemos descargar el archivo apk e instalarla de vuelta. Sin embargo puede que haya algunos errores durante y después de la instalación. Para ello realizamos este artículo para ayudarte a solucionar los errores más comunes de la Google Play Store.





Para comenzar, cuando estamos instalando la apk puede que nuestro dispositivo se niegue a instalarla. El motivo es porque el archivo apk no especifica ningún programador y al ser desconocido el sistema de seguridad de nuestro móvil se niega a ejecutarla por considerarla “peligrosa” para su funcionamiento. Para solucionar este pequeño problema, solo tenemos que irnos a los ajustes del móvil y en las opciones de seguridad configurar para que el Smartphone pueda instalar aplicaciones de origen desconocido.

Pero este no es el único obstáculo que puedes tener con tu aplicación. También hay varios errores que te puedes encontrar al momento de instalar otro software. Hemos creado una lista con los errores más comunes que te puedes conseguir y sus soluciones.

Error Package File Invalid

Este es un error de la misma aplicación, es bastante extraño pero es probable que nos suceda en especial cuando adquirimos la aplicación por vía APK. Las causas del error son desconocidas, pero la solución es muy fácil de aplicar. Lo único que debemos hacer es ir a los ajustes de nuestro dispositivo, una vez ahí vamos a la sección de aplicaciones. Buscamos entre todas las aplicaciones y seleccionamos la Google Play Store, acto seguido borramos sus datos cache y listo, el problema se solucionará y podremos utilizar de nuevo nuestra tienda.

Error DF-BPA-09

Este es un error un poco más delicado que el anterior ya que se produce cuando estamos intentando comprar una aplicación de pago. En caso de que aparezca, debemos ir a los ajustes del móvil y buscar entre las aplicaciones la Google Service Framework, borraremos sus datos cache e intentaremos la descarga nuevamente. En caso de que esto no funcione, intente descargar el software mediante la pagina web de la Play Store.

Error DF-BPA-10

Este es otro error que sucede cuando intentamos comprar una aplicación ya sea de pago o gratuita. La solución en primera instancia puede ser muy fácil, generalmente se soluciona reiniciando el dispositivo. Sin embargo, en caso de que esto no funcione, vamos a tener que ir a los ajustes del móvil, buscamos la Play Store y desactivamos todas las actualizaciones. De este modo la tienda volverá a su versión original y podremos realizar la descarga.

Error 101 de Google Play

Este es un error parecido al anterior que no permite instalar una aplicación porque resulta que ya tienes muchas aplicaciones en ese dispositivo, lo cual afectaría su funcionamiento. Cuando esto sucede solo debemos eliminar alguna aplicación que no utilicemos. En caso de que no queramos hacer esto, solo tenemos que limpiar el cache como anteriormente lo explicamos y reiniciar el dispositivo. Si lo segundo no funciona entonces deberás realizar lo primero que es la alternativa más segura.

Estos son los errores más comunes que te pueden aparecer en el proceso de descarga utilizando la aplicación de Google Play Store pero también puedes que te encuentres con muchos otros, y la mayoría se soluciona de la misma forma, limpiando el cache, liberando memoria o reiniciando el dispositivo. En caso de que ninguno de estos métodos funcione, entonces deberás eliminar la aplicación de la Google Play Store y buscar otra APK sin tantas fallas como la que tienes instalada.

Trucos para sacarle el máximo potencial a Google Play Store

Google ha desarrollado una aplicación muy buena que mejora con cada actualización. Es posible que con tanta innovación desconozcas muchos beneficios que puedes tener con la misma. Así que te enseñaremos algunas formas de sacarle el máximo provecho a Google Play Store, la tienda de aplicaciones más importante y segura del mundo.

1) Únete a las comunidades de aplicaciones beta: cada mes se lanzan nuevas aplicaciones en versión beta, que es como decir un demostrativo que solo pueden utilizar cierto número de usuarios. Los programadores lo hacen con la intención de detectar bugs y otros defectos antes de decidir publicarlas de forma oficial. Para participar solo tienes que buscar en Google+ una comunidad de aplicaciones beta y estar atento a cada software nuevo que anuncien para que te registres en el programa. De este modo estarás a la vanguardia de todas las nuevas aplicaciones que salen. En caso de que la aplicación vaya a ser de pago, cabe la posibilidad de que puedas obtenerla de forma gratuita si fuiste parte del programa beta.





2) Monitorea tus libros y películas favoritas gracias a la lista de deseos: la lista de deseos de la Play Store nos permite crear una lista de aplicaciones, libros, álbumes musicales y películas que deseamos adquirir pero que en su momento no podemos tener. Es muy utilizada para las aplicaciones pero también puedes ejecutarla para estar atente a los estrenos de los libros y películas que tanto esperas a que se estrenen.





3) Usa el control parental: La tienda también piensa en la moralidad e integridad de los más pequeños. Si has decidido darle un Smartphone a tu hijo, puedes utilizar esta herramienta para evitar que descarguen y adquieran contenido explicito que generalmente está dirigido a personas mayores.