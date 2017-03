El iPhone 7 de Apple, un éxito de ventas en España

Si retrocedemos un año y nos enfocamos en la situación vivida por Apple, la palabra éxito no definiría en absoluto la trayectoria de dicha empresa. 2016 fue, en resumidas cuentas, poco fructífero para la misma dentro del territorio español, ya que la cuota de mercado sufrió, según los datos proporcionados por la consultora Kantar, un descenso que podría ser calificado de histórico para la compañía. Además, la propia firma atravesó una serie de problemas con respecto a sus gestiones en India y China, que dieron lugar a complicaciones que afectaron de manera directa a Apple. Sin embargo, como afirma cierta letra compuesta por el famoso cantante Alejandro Sanz, "después de la tormenta siempre llega la calma". Algo que, contra todo pronóstico, será reflejado por las ventas del iPhone 7, que hará crecer a Apple hasta las mismas cifras de ventas del pasado año.

El pasado mes de diciembre, según corroboran los datos aportados por Kantar, Apple logró establecerse con el 12,3% del total de dispositivos móviles vendidos en nuestro país durante dicho mes. No obstante, la mayoría de los que fueron vendidos en ese periodo (el 87%) pertenecían al sistema Android. A pesar de esta dura ventaja, Apple no sólo ha sabido levantarse de una de sus peores caídas en España, sino que también ha logrado recuperarse. Las ventas del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, respectivamente, han sido determinantes para conseguir tal mejora.

Ante este panorama, conviene cuestionarse el porqué de este descenso de ventas tan pronunciado en la empresa. Si nos detenemos a analizar la producción, los fabricantes de móviles Android lanzan una amplia variedad de dispositivos a la venta con un precio más económico. Por su parte, Apple únicamente oferta dos móviles por temporada. De este modo, las operadoras de telefonía móvil sacan partido de esta ventaja a la hora de divulgar y promocionar sus ofertas.

Del catálogo de móviles existentes en el mercado, destacan los Huawei, especialmente el Huawei P8 Lite. A éste le siguen dispositivos de otras marcas, tales como el Samsung Galaxy J5, el Huawei P9 Lite y, finalmente, el Samsung Galaxy J5. Una lista que deja fuera del top de ventas a otros móviles populares como el Galaxyy S7 Edge o incluso cualquier iPhone.

Ahora, los datos que se manejan hacen indicar que la corriente vuelve a favorecer a la compañía californiana, ya que, tras el lanzamiento del nuevo iPhone, las ventas han supuesto el 43% del trimestre en tierras estadounidenses. En este sentido, la empresa Consumer Intelligence Research Partners ha realizado un estudio que verifica que, del 43 por ciento de ventas, el 31% corresponden al iPhone 7, mientras que el 12% al modelo Plus.