Nace Moonwater, el único refresco del mundo embotellado exclusivamente en luna llena

- La luna es magia. La luna siempre nos ha fascinado, le atribuimos una influencia excepcional sobre nosotros (hombres lobo, conjuros de amor, pasiones…). La luna es única y diferente, ejerciendo poderosa influencia sobre nuestro planeta, sobre nosotros. Y Moonwater es una filosofía de vida, es un elixir, es pura energía. Es el primer refresco del mundo embotellado exclusivamente en luna llena.

-Natural, refrescante y producido en España, Moonwater acaba de nacer con la luna llena del 5 de octubre. Moonwater es más que agua, es diferente. El cosquilleo de las burbujas del agua mineral carbonatada en el paladar es atrayente y diferente. Y el retrogusto del jengibre y la lima la hacen única. El jengibre da un sabor fresco y algo picante, no sólo aporta frescura, sino un punto cañero a la hora de beberla. Mientras que la lima limón potencia la frescura del jengibre y aporta un aroma exótico y muy personal.

El mixer definitivo

-Está previsto que Moonwater se impregne del influjo de todas las lunas llena del año, en las que diferenciará también las superlunas, y en cada “lunada” (añada) se harán entre 10.000 y 300.000 latas.

-Es la opción perfecta y natural como bebida habitual para aquellos que se quedan sin una opción más allá de aguas minerales carbonatadas o zumos de frutas. Pero también se puede mezclar con bebidas espirituosas. Y al no tener azúcar permite apreciar mejor los matices de las mismas, aumentando la influencia de éstas y mitigando los sabores fuertes. Una bebida más refrescante que no enmascara las bebidas con las que combina, ya que compensa el amargor y deja un retrogusto especial sin necesidad de tantos aditivos.

-Moonwater es perfecto para combinar con ron, ginegra, whisky y vodka. Sola o acompañada son compatibles, ya que depende del momento. Aunque es perfecta para descubrir la cara más oculta de la noche.

Moonwater va dirigido a personas con uso de razón, criterio y capaces de tomar sus propias decisiones. Sólo para terrícolas y algún que otro lunático. Para aquellos que desempeñan su profesión con pasión. Porque las personas que beben Moonwater son “espæciales” y diferentes entre sí, pero todos ellos están conectados por una manera de ver y sentir la vida y la noche. Personas que se cuidan física y emocionalmente, que quieren probar experiencias nuevas y que les gusta los productos de calidad.Que les gusta salir por la noche y disfrutar del día.

Una lata diseñada por Óscar Mariné

-Moonwater se bebe en lata por diferenciarse de un agua, ya que es un refresco, y por romper con la idea de que no puede usarse como mixer. También es la medida perfecta (250 ml) para un combinado. Óscar Mariné es el artífice de la imagen de Moonwater. Gran referente del diseño industrial, corporativo y artístico, ha realizado un diseño de marca pensado para perdurar en el tiempo y que sabe transmitir a la perfección los valores del producto. Diseñador, ilustrados y tipógrafo, es uno de los diseñadores gráficos más reconocidos del mercado internacional. Y su obra, reconocida internacionalmente, incluye diseños icónicos para directores de cine como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia y Julio Medem, músicos como Bruce Springsteen, prensa y gran variedad de marcas. En el diseño de Moonwater cada dimensión tipográfica está milimétricamente medida. Y nos traslada a diferentes ciudades, que son la hoja de ruta que hace espacial que hace especial cada producción. Y donde se realizarán las ediciones de Moonwater.

Cuatro empresarios asturianos

-Detrás de este ambicioso proyecto están cuatro empresarios asturianos. Nacho Alonso, experto en e-commerce y transformación digital; Pablo Tresguerres, director creativo; Daniel Fernández, director de proyectos y producciones; e Ismael Sánchez, experto en márketing digital y contenidos, se han embarcado en este viaje. ¿Su misión? Llegar a la Luna, para la que les separan 2.800.050 millones de latas. Y es que no dudan en hacer propio el discurso de John F. Kennedy: “Elegimos ir a la luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil”. Ahora, 48 años después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la luna, vuelve Moonwater. Y es que a día de hoy no hay un concepto tan versátil y completo alrededor de un refresco y del poder de la luna.

Precio Recomendado: 1,20 euros.

-A la venta a través de su e-commerce en su sitio web:www.moonwaterdrink.com.

