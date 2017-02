El nuevo concepto “Enoturismo a la carta” de MGWines Group

Un nuevo y original concepto en el que dentro de su oferta, uno se encuentra con actividades tan atractivas como “Enólogo por un día”, con la que podemos vivir la experiencia de sumergirnos durante una jornada en esta profesión y descubrir en primera persona los secretos que esconde este oficio; o la opción para los más aventureros de realizar un paseo en bicicleta o a caballo en los días de verano, recorriendo los viñedos de estos vinos únicos y descubriendo los preciosos parajes que esconden estos territorios. Los más románticos pueden disfrutar de un atardecer con una cata maridaje a través de los sonidos del vino; de un picnic entre viñedos o una visita a la sacristía del Fondillón de Bodegas Monovar, el último proyecto de este interesante grupo, que recientemente ha adquirido la mayor reserva existente de Fondillón, uno de los cinco vinos con nombre propio del mundo que está catalogado por la Unión Europea como un “vino de lujo”. Una auténtica joya casi desconocida que ahora vuelve a brillar con luz propia.

Estos son algunos de los planes que nos propone MGWines Group y que se pueden llevar a cabo en cualquiera de las cinco bodegas que dispone el grupo distribuidas a lo largo de toda la geografía española: Sierra Salinas y Bodegas Monóvar en la DO Alicante; Bodegas Estefanía, en la DO Bierzo; Casa Corredor, con IGP Vinos de la Tierra de Castilla y también ubicada en la provincia de Alicante; y Bodegas Lavia, en la DO Bullas.

Un plan perfecto y a medida para cada uno de nosotros, con los que no solo se puede disfrutar de magníficos vinos y mejor gastronomía, sino que nos permiten el privilegio de conocer territorios increíbles que han conseguido sobrevivir intactos al paso del tiempo.

Para todos los que quieran disfrutar de estas experiencias que ofrece MGWines Group, les recomendamos hacerse socios del Club MGWines, a través del que podrán conocer lo mejor de los vinos del grupo y obtener grandes ventajas.