4 motivos por los que querrás ser español

Pero si queremos motivos más concretos por los que cualquier persona en cualquier parte del mundo querría ser español, aquí van cuatro incontestables:

El primero de la lista es el Jamón Ibérico. No conozco a ningún español al que no le guste, y, es más, no conozco a ninguna persona que lo haya probado y no le guste. Un buen jamón Ibérico de bellota, bien cortado y en su punto de curación, es el producto perfecto. Combina una textura suave que casi se deshace en la mano con un aroma y un sabor que no tiene comparación. Y lo mejor es que no se produce en ningún otro país del mundo. Los japoneses pagan millonadas por el jamón, y nosotros tenemos jamonerías que te hacen la boca agua.

El segundo son nuestros excepcionales vinos, los cuales tienen la mejor relación calidad-precio de todo el mundo. Por calidad compiten tranquilamente con los mejores vinos franceses o italianos, y por precio les dan mil vueltas. Es un lujo tener a nuestro alcance un vino como el Orube Crianza 2014, DO Rioja por menos de 10€. Evidentemente hay que dirigirse a vinotecas especializadas para sacarle todo el jugo al inmenso mundo del vino español.

En tercer lugar, destacamos la base de la dieta mediterránea y símbolo de salud en todo el mundo, el aceite de oliva virgen extra. España es, con diferencia, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, y al igual que pasa con el vino, es un producto tremendamente valorado en el exterior, al que nosotros tenemos muy fácil acceso ya que es la base de nuestra dieta desde tiempos inmemoriales y lo encontramos todos los días en las oleotecas. Un ejemplo de esta gran ventaja con respecto al resto del mundo es poder conseguir el aceite de oliva virgen extra superior Quirós Cornicabra por 7,50€.

Y en último lugar, aunque no menos importante, tenemos el queso. Una razón para vivir en sí mismo. La variedad de quesos que tenemos en España hace que ir a una quesería sea una fiesta para los sentidos. Desde el famoso Manchego, curado, viejo o en aceite, con un sabor intenso y pasta dura a los semicurados de Almassora, de pasta blanda e intensos aromas, o la Torta del Casar… Una infinidad de quesos que componen nuestras tablas todos los días.

