Las 5 tendencias en alimentación de cara al verano, según Tudespensa.com

1- Aumento de la demanda de productos frescos.

Tiene que ver con la tendencia a evitar los alimentos procesados que contienen aditivos y conservantes que pueden resultar dañinos para la salud y el equilibrio del cuerpo. La carne, el pescado, la fruta y la verdura frescos carecen de estos aditivos y permiten controlar las sustancias que se ingieren.

2- Aumento de la demanda de productos ecológicos.

La categoría de productos ecológicos de Tudespensa.com ha experimentado un crecimiento del 70% durante 2016. La concienciación sobre los beneficios de una alimentación equilibrada también alcanza al origen de los alimentos que consumimos. Cada vez más personas se interesan por la trazabilidad de los productos (forma de cultivo, impacto en el entorno, comercio justo, etc.). El incremento es patente en el caso de la fruta y la verdura, pero también en el de la carne, los huevos, los productos de higiene, etc. Según el portal Financial Food, “El 67% de los españoles tiene en cuenta la sostenibilidad de una marca a la hora de comprar”.

3- Dieta vegana/vegetariana.

Las dietas vegetarianas o veganas se han hecho más populares en los últimos tiempos, aumentando su número de seguidores. Esta tendencia está relacionada con las dos anteriores, con el aumento de noticias en los medios de comunicación sobre el peligro potencial de consumir carnes rojas en exceso y con una creciente concienciación por el bienestar de los animales.

4- Zumos detox y smoothies.

Desde el año pasado los zumos detox y los smoothies están de actualidad por contribuir al aporte de nutrientes y vitaminas y facilitar una dieta más ligera, al mismo tiempo que agradable. Lo ideal con estos zumos y batidos es que sean de preparación artesanal con productos naturales, sin aditivos. En este campo entran en juego todo tipo de frutas, verduras, semillas y cereales.

5- Alimentos sin azúcar.

El movimiento anti azúcar se consolida cada vez más y los gobiernos están empezando a tomar cartas en el asunto con impuestos a los productos con exceso de este componente. El debate está en la calle y esto ha permitido que los consumidores tomen conciencia sobre los peligros de consumir azúcar en exceso. En consecuencia, los productos sin azúcar se venden cada vez más.

Todas estas tendencias están encaminadas a seguir una dieta más sana y equilibrada. Hay un retorno a los productos naturales de siempre, al consumo más responsable con el medio ambiente y a la cocina casera. Todo ello en medio de una sociedad cada vez más cambiante, conectada y con menos tiempo, que demanda platos y comida preparada. El sector de la alimentación se encuentra con el reto de combinar las dos demandas de los consumidores: soluciones rápidas y productos saludables y respetuosos con el medio ambiente. Tudespensa.com tiene un catálogo de productos en constante evolución, pensado para adaptarse a las necesidades de los consumidores en todo momento.