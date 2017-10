Acuerdo ALD Automotive y Amovens. Una nueva forma de movilidad

Corren nuevos tiempos a la hora de utilizar el automóvil. Al automóvil en propiedad y al tradicional sistema de alquiler por días o semanas se han unido otras modalidades de uso como, el renting, que ya acapara un amplio recorrido. El renting está cada vez más extendido en el mundo de las empresas, y poco a poco va ganando adeptos entre los particulares. El hecho de que cualquier usuario pueda disponer del automóvil que más le guste o mejor satisfaga sus necesidades a cambio de una cuota fija mensual de dinero, olvidándose de todo los gastos que conlleva (seguro, mantenimiento, pago de impuestos, etc.), a excepción del combustible, resulta una propuesta muy atractiva.

ALD Automotive es una compañía multinacional, perteneciente al grupo financiero Société Générale, especializada en los servicios de renting de vehículos y gestión de flotas. Su actividad se centra en dar servicio a empresas y profesionales, ocupando el primer puesto de su sector en Europa y el tercero en el mundo. Por medio del renting, el usuario alquila un coche a una compañía especializada (como ALD Automotive) o con la financiera de la marca del vehículo que desee por un periodo de tiempo que suele oscilar entre uno y cinco años. Dicho alquiler se paga mediante una cuota mensual fija en función del modelo elegido, del kilometraje que se vaya a realizar y de los servicios que se contraten. El usuario se despreocupa de todos los gastos que origina el coche, teniendo solo que pagar los repostajes de combustible. Pero el renting, con independencia del tipo de contrato que se firme, incluye una serie de cláusulas, destacando la que obliga al cliente a no subarrendar el automóvil, a que lo usen exclusivamente los conductores autorizados en el contrato.

Frente a estas formas tradicionales de uso del automóvil, en propiedad o en alquiler, recientemente han surgido otras como, el uso compartido (Car sharing). Hay empresas que ofrecen a los clientes el uso de sus vehículos por minutos u horas para los desplazamientos. Esta modalidad se está implantando y cuenta con bastantes incondicionales en el ámbito urbano. Por último, en el campo de la movilidad compartida existen otras empresas que van más allá. Es el caso de Amovens, que ofrece a su comunidad la posibilidad de alquilar el coche entre particulares y compartir viajes. Pero a raíz del acuerdo con ALD Automotive también entra dentro de su oferta una innovadora modalidad de renting.

En el caso de requerir el servicio de coche compartido, Amovens solicita a los conductores que publiquen su viaje para que los pasajeros interesados en el mismo trayecto se pongan en contacto para reservar u ofrecer sus plazas. Amovens brinda a sus usuarios la posibilidad de pagar de dos maneras, bien en efectivo de manera gratuita u online mediante tarjeta. Con respecto al servicio de alquiler de coches particulares, la compañía pide a los propietarios que fijen el precio y la disponibilidad de su vehículo, mientras los arrendatarios lo reservan y hacen el pago online. Todos los alquileres incluyen un seguro a todo riesgo así como asistencia en carretera de Allianz.

Pero el producto realmente innovador que Amovens pone a disposición de sus más de 1 millón de usuarios registrados, fruto del acuerdo con ALD Automotive, es una nueva modalidad de renting hasta ahora no contemplada: el renting entre particulares. Esta modalidad no existía antes puesto que chocaba frontalmente con una de las principales cláusulas de los contratos de renting: no poder subarrendar el vehículo. Ahora, el pacto entre ambas compañías permite ofrecer al cliente un servicio inédito, nunca antes ofrecido: un coche por una cuota fija mensual con todo incluido (renting) que se puede alquilar a otros miembros de la comunidad cuando no se esté utilizando. De esta manera dicho cliente puede financiar su cuota mensual. Como afirman tanto desde ALD Automotive como desde Amovens, se trata de una innovadora solución para tener automóvil sin necesidad de comprarlo y con la posibilidad de compartirlo.