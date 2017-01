Un F.C. Barcelona en busca de reconducir su camino hacia el triunfo

Un curso en el que las casas de apuestas (es recomendable buscarlas en comparadorapuestas.net) también darán bombo al club blaugrana.

Muchos son los temas a tratar en la entidad catalana. Por ello, fue el presidente de la misma, Josep Maria Bartomeu, quien habló acerca de éstos para hacer balance de este 2016. El más cercano y jugoso de comentar fue el del mercado de fichajes de invierno, al que el club no sabe con certeza si acudir. En esta parcela, el máximo dirigente del Barcelona detalló que la secretaría técnica, liderada por Robert Fernández, estará atenta a lo que sucede en el mercado. "Hay que mirar que posición hay que reforzar, que limitación económica hay, etc. En estos momentos no tenemos ningún caso sobre la mesa. No nos ha llegado aún ninguna petición", indicó Bartomeu.

Al mismo tiempo, aseguró que "no está previsto tampoco una salida en este mes de enero", ya que la plantilla "corta" y no hay intención de "vender a nadie". "Otra cosa es que venga un jugador y pida irse, como nos sucedió con Pedro, pero no lo tenemos previsto", subrayó el presidente.

En esta parcela, la verdadera prioridad que tiene el club es, sin lugar a dudas, la renovación de su estrella: Leo Messi. La ampliación del contrato del astro-argentino se encuentra estancada y la preocupación en el conjunto de la ciudad condal aumenta. Tal es la situación que incluso las casas de apuestas vean en el futuro del "diez" una oportunidad de negocio para sus usuarios. Varias son las que ya han ofrecido a sus clientes una inesperada apuesta. Entre ellas, están 888sport y 32Red, que ya permiten hacer pronósticos de a qué club se marchará el delantero. Las apuestas señalan al Chelsea como principal favorito, en caso de salir del Barcelona.

Y es que el futuro del argentino continúa siendo desconocido. Su contrato llega a su fin en junio de 2018 y es su propia familia la que marca los tiempos de la renovación. Algo que ya comentó Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

Por otro lado, la entidad ya ha atado el fichaje de Joao Cancelo, tras llegar a un acuerdo con el lateral del Valencia, que firmará por las próximas cinco temporadas a partir de junio.

Por su parte, Luis Enrique, entrenador del equipo azulgrana, también realizó un balance (emitido en Barça TV) del presente curso. "En Liga estamos en desventaja con respecto al líder, pero con el claro objetivo de acercarnos. Creo que somos capaces de darle la vuelta a la situación", manifestó.

En lo que corresponde a su continuidad, el asturiano afirmó que la entidad se mantiene a su lado y, juntos, seguirán planificando "el futuro inmediato centrado en el presente". A su vez, aseguró ver complicada su incorporación a otro equipo en el futuro. "Sé que si no está aquí no estará en ninguna parte".

La Copa del Rey tiene también cabida entre sus competencias. El Barcelona se verá las caras con el Athletic de Bilbao, un duro adversario, en un gran momento y que no será ninguna "princesita" para bailar en la eliminatoria.