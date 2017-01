Decreto sobre Cláusula suelo: Gana la Banca…y cómo pelear contra ella

Por el despacho hemos visto desde enfermos de Alzheimer en grados avanzados de la enfermedad a los que su Caja de toda la vida les consideraba avezados inversores y a los cuales les recogió la firma en la residencia de ancianos un ávido director de oficina a gente a la que vendieron productos de alta complejidad sin que ni el mismo personal del banco tuviese muy claro que vendía…

Pues bien, el Gobierno ha desperdiciado ,una vez más, la ocasión de defender los derechos de los ciudadanos tras la histórica sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las ya famosas cláusulas suelo, situándose ,de nuevo, del lado de la banca.

El nuevo decreto, pese a lo anunciado por diversos portavoces políticos, se ha ido desinflando hasta convertirse en una nueva herramienta de apoyo a la banca.

El decreto es, ante todo, un mecanismo de reclamación previa a la interposición de las demandas judiciales y es voluntario y gratuito para el consumidor afectado en la vía previa, pero queda a la única y exclusiva voluntad del banco el decidir si realiza la devolución de las cantidades indebidamente cobradas o no, no quedando en tal caso sino el acudir a los tribunales.

Es más, el gobierno, ante el gasto que supusieron a los bancos los miles de demandas derivadas de productos como las preferentes o los bonos convertibles, ha decido “premiar” a las entidades financieras con una última posibilidad de librarse de la condena en costas, costas que en el caso de que la entidad se allane a la demanda, correrán por cuenta del cliente, cuando en buena lógica procesal debería ser asumidas por el causante del perjuicio, esto es ,el banco. ¿La razón de este tratamiento? beneficiar a la banca que se ahorrará cientos de millones de euros en costas, disuadir de pleitear al cliente minorista y ,no menos importante para la banca, castigar a los macrobufetes especializados en pleitear contra ella.

¿Y que debemos hacer como consumidores? Pues algo obvio ¡pelear!

¿Cómo lo hacemos?, pues la mejor forma es acudir a un profesional del derecho para que nos acompañe a lo largo de todo el procedimiento y desconfiar absolutamente de cantos de sirena que nos haga el banco con el que tenemos o hemos tenido el crédito hipotecario. Los abogados en supuestos como estos, somos receptivos a las necesidades del cliente y en todo caso el tratamiento individualizado y objetivo y el costo del asesoramiento compensa plenamente a la hora de iniciar un proceso complejo contra una entidad financiera.

No olvidemos además que no solamente se trata de la famosa cláusula suelo sino que también se pueden y se deben reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, un tema que deliberadamente ha sido ocultado por los medios y que ambas reclamaciones no solamente afectan a las hipotecas “vivas” sino también a las ya canceladas en los últimos años.

En tiempos de crisis, donde la vivienda es el principal activo de millones de españoles, cada euro cuenta y más si se han abonado sin justa causa tal y como han dictaminado los tribunales.

Así que ,no lo deje, proteste, defienda sus derechos y acuda a un abogado lo antes posible y éste le apoyará en todo el recorrido hasta obtener la devolución de las cantidades cobradas de más , ya sean cláusulas suelo, gastos de formalización o productos financieros tóxicos , olvide los cantos de sirena del telediario y los que le pueda ofrecer la oficina bancaria y no piense que desde Moncloa van a luchar por un simple ciudadano, un Juan Español que solamente les interesa a la hora de votar, busque aliados y quéjese como se hace en todas partes de Europa , y así, tal vez, en un futuro evitemos un nuevo expolio a los agentes económicos más débiles.