Forex, la nueva tendencia creciente para ganar dinero

Apostar por el Forex como método para ganar dinero significa apostar por un mercado de divisas mundial totalmente descentralizado. El inversor tratará de ganar dinero a partir de los diferentes tipos de cambio y su fluctuación a lo largo del tiempo.

Ventajas del Forex

Al igual que sucede en el mercado de acciones, que se puede comprar acciones de una compañía cuando se piensa que su valor va a subir o se puede vender cuando se cree que van a bajar, aquí es básicamente lo mismo.

En Forex se puede operar hacia arriba o hacia abajo. Si acontece determinado suceso que crees que va a influir en el valor del tipo de cambio entre la libra y el euro o entre el dólar y el euro o cualquier otra combinación, entonces es cuando debes comprar o vender monedas. Básicamente, si crees que una moneda va a aumentar de valor deberás comprarla, pero si piensas que su valor va a disminuir entonces es momento de vender cuanto antes.

Imagina por ejemplo que en las noticias anuncian una posible devaluación del dólar tras la llegada a la presidencia de Donald Trump. Ese será el momento preciso para vender dólares frente a euros, por ejemplo. Así, cuando más se devalúe el dólar, más ingresos obtendrás.

De hecho, encontrar compradores para vender tus monedas o vendedores para comprar las monedas que te interesan es mucho más fácil en un mercado de divisas que en el caso del mercado de acciones.

Plus 500: Confía en los expertos del trading

Dado que no todos los inversores son grandes conocedores de los tipos de cambio y de este mercado de divisas con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares, es habitual acudir a un broker para confiarle todas las operaciones de trading de divisas. Uno de los más populares es Plus500, del cual se puede obtener mayor información en páginas como opinionesbroker.org

Si no se tienen conocimientos sobre el mercado de divisas se puede entender muy fácilmente cómo ganar dinero con Forex a través de un ejemplo. Imagina que hoy la libra esterlina tiene un valor de 1,30 euros. Mañana quizás tenga un valor de 1,33 euros. Esa fluctuación del tipo de cambio en escalas mucho más grandes puede suponer un beneficio de miles de euros para el inversor y en tan solo un día.

Pues bien, este tipo de operaciones pueden ser gestionadas por brokers expertos como Plus500 UK LTD. Se trata de un bróker registrado en la CNMV española, autorizado y regulado por el organismo supervisor de Reino Unido (Financial Conduct Authority) y por Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Su éxito se debe básicamente a su experiencia y antigüedad en el mundo del trading con CFD´s, algo que aporta un escalón más de seguridad para los inversores que de un tiempo a esta parte no confían en cualquier compañía de trading o bróker especializado.

Además, Plus 500 cotiza en la Bolsa de Londres, en la sección AIM, algo que aumenta todavía más la confianza de los inversores.

En definitiva, el Forex ha cautivado ya a muchos inversores dispuestos a analizar las fluctuaciones de todas las monedas conocidas a nivel mundial y ya encontramos verdaderos expertos en la devaluación de monedas frente a acontecimientos que transcurren en el día a día. Lo mismo sucede con los CFDs o contratos por diferencia, que cada día cuentan con más adeptos que obtienen ganancias a partir de la diferencia de precios de instrumentos financieros desde el inicio del contrato hasta el final del mismo.

Sin embargo, todavía son muchos los inversores que prefieren continuar apostando por el mercado de acciones y otras formas de inversión tradicionales que, a pesar de entrañar un riesgo mayor, siguen pareciendo más seguras y fiables. Veremos hacia dónde marchan las nuevas tendencias de inversión de los inversores españoles durante este año 2017.