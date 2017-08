Gran parte de los centros deportivos no genera caja en la actualidad

No obstante, a veces la realidad supera a la lógica y, aunque son factores que, ciertamente, pueden influir en las decisiones personales de muchas personas para acudir, o no, durante los meses de verano al gimnasio; lo cierto es que tanto en esta época como haciendo un cómputo general de la tendencia actual el resto de meses del año, la dinámica que han tomado los centros deportivos nos hace hablar de una caída importante en el desarrollo apropiado de su funcionamiento y, lo que es más preocupante, unos datos alarmantes que nos dicen que un elevado porcentaje del sector, a día de hoy, no genera caja suficiente y malvive como puede para tratar, simplemente, de subsistir y sobreponerse a la situación.

Esta información la recogió el presidente y cofundador de Forus, Ignacio Triana, sabedor de buena mano de los movimientos que sufre el sector, ya que el grupo cuenta con varios centros de esta índole en Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Andalucía, así como su reciente incorporación en el mercado gallego. Este, nos ofreció su opinión sobre el rol actual de los centros deportivos e instó a no creer tanto en los tópicos que se ciernen entorno al sector, para seguir ahondando en él y perfeccionar, como es debido, la experiencia de todas las personas que siguen yendo a los gimnasios y centros deportivos.

Aunque la cruda realidad demuestre que en la actualidad el fitness no es rentable para un gran número de empresas, siguen siendo muchos los que, por probar, continúan entrando a competir en el sector. Según la hipótesis de Triana: "O venden las expectativas de venta y no los resultados reales, o tiene que ver con que las barreras de entrada no son muy grandes". No obstante, cabe preguntarse cuánto tiempo más podrán seguir adelante todas estas empresas con el panorama actual.

El mundo de los centros deportivos se enfrenta a una difícil situación y a unos porcentajes que hablan por sí solos. Aunque el rayito de esperanza se mantiene vivo y brillante en el horizonte, habrá que modificar ciertos aspectos para que la tendencia se aleje de esta dinámica y podamos hablar de una mejoría. Se debe apostar por ofrecer servicios de calidad, novedosos y que aporten valor al usuario. De nada sirve abrir diez gimnasios clónicos uno al lado del otro y competir solo en el terreno de los precios. Así, lo único que se logra es hacerle un flaco favor al sector.