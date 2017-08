Protege tu patrimonio y aprende a reaccionar ante la adversidad

Por mucho que lo intentemos evitar, tarde o temprano tenemos que hacer frente a multitud de dificultades que hacen que nuestra estabilidad se vea amenazada. Desde una crisis hasta una etapa en la que nos encontramos sin trabajo, todo son inconvenientes que pueden hacer que, con un solo imprevisto adicional, la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado que no debería, de manera que deberemos poder tener recursos a los que acudir como por ejemplo https://peritos.online/ si precisamos de un peritaje, abogados si necesitamos ser defendidos, etc. Por ello os vamos a dar algunas ideas para poder proteger vuestro patrimonio en el caso de encontraros en un momento adverso.

Los créditos rápidos, un recurso imprescindible a día de hoy

Imagina por un momento que estás en paro y se te estropea el coche, pero precisamente lo necesitas para buscar trabajo, de manera que lo llevas al taller y te encuentras con que el precio de la reparación es bastante superior a lo que habías imaginado en un principio.

En ese instante nos encontramos con un problema bastante peliagudo, y es que no vamos a poder sacar el coche hasta que no satisfagamos la deuda, pero dada la situación económica por la que estamos atravesando, no disponemos del dinero suficiente como para poder hacerlo. Este es el momento perfecto en el que podemos recurrir a los creditos rapidos para salvar la situación, y es que incluso en menos de una hora vamos a poder disponer del dinero que necesitamos para poder pagarlo en cómodas mensualidades.

La razón de que el proceso sea tan rápido y el dinero lo podamos recibir en un plazo de tiempo tan corto se debe fundamentalmente a que este tipo de préstamos de poco importe apenas requiere trámites a realizar puesto que no vamos a tener que presentar ningún tipo de aval ni tenemos que hacer un estudio acerca de nuestra situación financiera.

Evidentemente estamos hablando de préstamos de bajo importe, aunque lo cierto es que algunas compañías como es el caso de Vivus Argentina pueden llegar a superar incluso los 6000 €, por lo que está claro que vamos a estar cubiertos en la mayor parte de circunstancias.

Otro dato a tener en cuenta y que supone una importante ventaja para nosotros es el hecho de que tampoco nos van a pedir una nómina que demuestre que estamos trabajando. Precisamente cuando nos encontramos en paro es cuando vamos a necesitar más el dinero, por lo que en este sentido nos vamos a sentir protegidos y respaldados.

Encuentra el respaldo legal que necesitas

Pero para proteger nuestro patrimonio y poder reaccionar ante los imprevistos, no sólo debemos disponer de un sistema a través del cual obtener un dinero extra en el caso de que sea necesario, sino que también es imprescindible sentirnos bien respaldados por un equipo de abogados que se pueda hacer cargo tanto de los problemas que nos va a surgir así como de defender nuestros derechos.

Por ejemplo, una de las dudas que se plantean muchos consumidores es cómo reclamar los gastos de hipoteca tras la última sentencia del Tribunal Supremo, y es que muchas veces los bancos nos ponen las cosas más complicadas para intentar que acabemos desistiendo y dejándolo por imposible, pero debéis tener claro que en estos casos tenemos todas las de ganar, pudiendo recuperar los gastos del Registro de la Propiedad, de la Notaría donde se realizó la escritura del Préstamo Hipotecario, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, los gastos de la tasación del inmueble, y los gastos de la gestoría para la realización de la tramitación del préstamo hipotecario.

En definitiva, estando bien respaldados vamos a poder sortear cualquier tipo de imprevisto que nos surja, lo cual nos va a beneficiar lo miremos por donde lo miremos y supondrá una mayor seguridad para nuestro futuro.