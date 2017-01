Traspasa tu cartera de fondos y obtén una mayor rentabilidad

El arte de invertir no es tarea sencilla. Multitud de clientes han asumido un gran riesgo sin obtener después una rentabilidad ya que no han sido asesorados debidamente. No obstante, no todas las entidades ofrecen los mismos servicios, teniendo otras una elevada cualificación.

Un ejemplo de ello es Andbank, la cual está especializada en banca privada y le avalan más de 85 años de experiencia de gestión integral de grandes patrimonios en las principales ciudades. Esto último se debe a la especialización y dedicación de sus equipos.

Hasta 4.000 euros por traspasar la cartera de fondos

Esta entidad ha propuesto a todos aquellos inversores interesados traspasar sus carteras de fondos a la entidad y ganar hasta 4.000 euros. No obstante, esta oportunidad tiene fecha de caducidad, ya que únicamente podrá realizarlo hasta el 31 de diciembre.

Para todos aquellos inversores que no conozcan esta entidad deben saber que Andbak cuenta con una cartera de 5.000 fondos de inversión de más de 200 gestoras nacionales e internacionales, dando la oportunidad a cada uno de sus clientes a escoger la opción más acorde a cada perfil.

Esto último permite a los equipos no poseer ningún interés ni ninguna predilección por ninguno de los fondos siendo el asesoramiento totalmente imparcial y centrado en la rentabilidad del cliente.

Actualmente, la lista de los mejores fondos son: Credit opportunities (Threadneedle), Pan european (INVESCO), Bonds credit opportunities (CAMBRIAM), US Fundamental growth, Stable Return fund (NORDEA), Global targeted returns (INVESCO) e Invest top dividend (DEUTSCHE),

Una cartera de fondos ajustada al inversor

Desde la entidad son conscientes de la diferencia entre los múltiples inversores y sobre todo del riesgo que desea asumir cada uno de ellos. Debido a esto último, desde Andbank ponen a disposición diferentes carteras de fondos que se ajustan a cada uno de los inversores.

--Defensiva: El propósito del inversor es conseguir un extra de rentabilidad asumiendo un riesgo bajo.

--Conservadora: Pensado para inversores cuya finalidad es la estabilidad patrimonial mientras que buscan estabilidad frente a la inflación. También asumiendo poco riesgo.

--Crecimiento: Esta cartera está diseñada para inversores que quieren mantener niveles de rentabilidad media, asumiendo un riesgo moderado.

--Agresiva: Persigue que los inversores aprovechen el mayor potencial de los mercados a largo plazo con un nivel de riesgo limitado

--Muy agresiva: Los inversores están dispuestos a asumir un nivel de riesgo elevado para conseguir la mayor rentabilidad.

Fondos de pensiones

No obstante, esta promoción no se encuentra únicamente dirigida a los fondos de inversión. Las anteriores condiciones también se aplicarán en el caso de que el cliente decida traspasar su fondo de pensiones a Andbank.