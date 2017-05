¿Cómo de accesible son los mini créditos por internet?

Si bien es cierto que esta forma de financiación es cara, al no estar pensada al largo plazo, las empresas que operan en este sector están registradas por el Ministerio de Consumo y su producto no ha sido catalogado como usurero al no considerarse que se ofrece bajo unas condiciones abusivas.

También es incierto que su beneficio se sustente en la morosidad ya que en los últimos años se han ido endureciendo las condiciones para evitar estos contratiempos. Si bien solo se exige como documentación el DNI y un recibo bancario los estudios sobre riesgos se han afinado mucho utilizando los datos personales del solicitante.

Ante este panorama han nacido portales web como todocreditosrapidos.es que aglutinan a todas las empresas de mini préstamos y ofrecen a los solicitantes aquella que tiene más posibilidades de aceptar la petición. Esto evita tener que ir solicitando en varias webs.

Como siempre que se contrae una deuda es necesario antes de solicitar fijarse en los costes y contar con un ingreso futuro para devolver el dinero. En muchas ocasiones el precio del primer préstamo no supera los 5€ por lo que no hay que incurrir en retrasos que puedan disparar los costes.

Este producto está especialmente pensado como un adelanto de la nómina cuando llegan gastos imprevistos de modo que se puedan afrontar con unos días o semanas de margen. Cualquier otro uso, como emplear el dinero para temas superfluos o para pagar otra deuda solo agravarán el problema. Es importante conocer bien la naturaleza de un servicio antes de contratarlo.