El aire acondicionado, un elemento indispensable en Barcelona

No es Barcelona una de las ciudades más calurosas de España ni mucho menos, tal y como demuestran los estudios que aparecen año a año y que colocan a Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia, Badajoz o Ciudad Real como los lugares con las temperaturas más altas. La ciudad condal ve suavizado enormemente su clima por la acción del mar y las montañas que cercan la urbe, lo que provoca que no cuente con temperaturas extremas y que el calor no sea demasiado alto en verano.

El problema que se vive en las ciudades de mayor tamaño, no obstante, se extiende a Barcelona, y radica en la gran cantidad de edificios, vehículos y emisiones que las urbes de hoy en día emiten a la atmósfera, contaminando el aire que respiramos y sobrecalentando el espacio en el que nos movemos. Esto ha provocado que la temperatura haya aumentado varios grados en los últimos cincuenta años, circunstancia que se mantiene a la alza y que hace que el calor sea asfixiante e insoportable a determinadas horas del día.

No es de extrañar, por tanto, que la venta de climatizadores haya aumentado en España en este 2017. Este sector llevaba varios años estancado en lo que a ventas se refiere ya que su curva de crecimiento parecía haber tocado techo. Y es que millones de personas cuentan con un aparato de aire acondicionado en casa, por lo que la demanda disminuyó de forma radical. Sin embargo, el cambio climático, las circunstancias de la gran ciudad y el calor agobiante que vivimos en esta época del año ha provocado el repunte en la venta de climatizadores una vez más.

Así pues, en 2016 el volumen de ventas aumentó hasta un 8%, cuando en 2015 esta estadística bajó hasta en un 6%. La salida de la crisis es otro de los factores que más han influido en el comportamiento del consumidor, sin duda, que vuelve a considerar viable la compra y la renovación de aparatos de aire acondicionado.

Barcelona, por supuesto, no se escapa a este fenómeno, experimentando un crecimiento de un punto por encima de la media española. Ninguna otra ciudad catalana ha adquirido tantos climatizadores como la Ciudad Condal en los últimos dos años, y es que el ambiente que se vive en esta urbe es cada vez más asfixiante y agobiante. El Ayuntamiento, de hecho, ha comenzado a tomar medidas para refrescar la ciudad y disminuir el consumo energético, como por ejemplo la ampliación de zonas verdes. La alcaldesa Ada Colau es consciente de que no sobra espacio en la ciudad y por ello elaboró un ingenioso plan que pretende duplicar la cantidad de árboles para combatir el calor y mejorar la calidad de vida de los barceloneses.

Aun así, Barcelona sigue siendo un horno en las horas intermedias del día, cuando el sol golpea sin piedad sobre la ciudad sobrecalentando el hormigón de las calles y el cemento del bosque de edificios que reina en la ciudad. Por ello, el aire acondicionado continúa siendo una inversión obligada para la gran mayoría de habitantes de esta particular urbe, pese a ello, el precio para comprar aire acondicionado no ha subido, una buena noticia para los consumidores con menos recursos económicos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y todas las ciudades donde hace tanta calor y hará en este verano de 2017.