Las alfombras, fuente de felicidad

Las alfombras para niños, además, juegan un papel fundamental en su desarrollo, potenciando su imaginación y ofreciéndoles un espacio único y exclusivo para su disfrute, creándose en torno a él su propio mundo de fantasía.

Así que bien sea por una cuestión meramente estética, por el excelente estímulo que es para los niños, o por ambas cosas a la vez, además de otros muchos beneficios de los que hablaremos a continuación, las alfombras para habitación infantil se han convertido en un must have, o un imprescindible de nuestro hogar.

La diversidad de colores y motivos es muy grande, ya que encontrar una alfombra infantil o una alfombra para adolecentes que case perfectamente con la decoración no es siempre una tarea fácil, ya que debe contar con el diseño adecuado, los colores en perfecta armonía con los otros elementos de la habitación y, sobre todo, debe agradar tanto a niños como adultos. De acuerdo a los diseños, se distinguen entre alfombras para bebes, alfombras para niños o alfombras para adolescentes, siendo estos últimos los más difíciles de satisfacer.

Eligiendo bonitos motivos con colores pasteles, como por ejemplo celestes o tonos rosas, convertiremos las habitaciones de bebes en lugares más hermosos. Sin embargo, una alfombra turquesa, amarilla o de colores puede ser un gran estímulo visual para nuestros niños, llenando de luz y color su habitación y haciéndola mucho más divertida y creativa.

Todos los colores y modelos incitan a jugar y a sentirse más cómodos dentro de su propio espacio, aquel rincón de la casa dedicado en exclusiva para ellos. Las alfombras infantiles con diferentes motivos, como animalitos del zoológico, letras de colores y números o coches y pistas de carreras, transforman todas las habitaciones en un paraíso para jugar, un universo de diversión donde pasar largas horas.

A diferencia de las alfombras infantiles, las alfombras para adolecentes suelen ser lisas, en tonos pasteles o fuertes, según el gusto, con pelo largo tal vez o de estilo vintage, que están muy de moda y ponen en relieve la personalidad arrolladora del adolescente que tiene un sentido de la moda muy específico y expresa a través de ella su individualidad.

Del mismo modo, a la hora de recibir a nuestros visitantes, de forma original o elegante, según nuestro estilo y personalidad, no hay nada como elegir con acierto felpudos originales para dar una cálida bienvenida. Con los felpudos adecuados, desde el momento cero, estaremos dando una imagen clara de lo que nuestra casa depara en su interior. Busca felpudos a medida de tu personalidad y tu hogar y marca la diferencia. Son un toque de distinción que no puede faltar en ningún hogar. No te conformes con un felpudo cualquiera, puedes tener el que tú quieras, aquel que solo están en tu mente y quieres hacer realidad.

Los grandes beneficios de las alfombras, mucho más que una moda

Si imaginas a tus niños jugando al ajedrez sobre una alfombra, a toda la familia junta quedándose dormida mientras ve una película, tumbados sobre una superficie suave y acogedora o simplemente descalzo después de un día duro de trabajo. Las alfombras te ofrecen todo esa calidez y mucho más, un lugar cómodo para sentarse, jugar o trabajar y da a una habitación una sensación acogedora.

Además, en zonas geográficas o en temporadas frías, conservan el aire caliente por más tiempo, lo cual supone un ahorro para el bolsillo y la conservación de la energía.

Al poder elegir entre muchos estilos de alfombras y colores, su elección final reflejará tu personalidad a través de tu concepción del espacio que habitas, bien con un estilo clásico, sencillo y natural, o bien con un punto más atrevido de colores arrebatadores, modelos originales, divertidos y texturas modernas.

Las alfombras, muy al contrario de lo que muchos piensan, son una fuente muy higiénica, pues en realidad actúan como un filtro de aire pasivo, atrapando el polvo, polen y otras partículas para sacarlos del aire que respiramos. Los estudios han demostrado que las personas con problemas de asma y alergias experimentan síntomas de mejoría tras la colocación de alfombras. Solo se trata de mantener esa superficie limpia con un aspirado regular y listo, aire más limpio al instante.

Otro aspecto destacable es que la alfombra es excelente para amortiguar nuestra pisada, para reducir resbalones y minimizar las lesiones por caída cuando estas se producen, ofreciendo protección a toda la familia, pero especialmente a los niños pequeños y las personas mayores, más proclives a sufrir daños más importantes.

Por último, las alfombras ayudan a absorber estos sonidos y funcionan como una barrera de resonancia entre los pisos, ayudando a enmascarar el ruido del tráfico constante. Los vecinos de una comunidad lo agradecerán enormemente.