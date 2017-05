Las claves de Simpel, el nuevo fenómeno de éxito de jóvenes emprendedores

ATENCIÓN AL CLIENTE:

A día de hoy, se trata de que tu e-commerce sea prácticamente lo más parecido a ir a una tienda física, de toda la vida. Necesitas tener dependientes que te ayuden y aconsejen (chat online); información de los materiales, referencias y medidas que te hagan mas fácil la decisión. Nosotros decidimos que nos comunicaríamos con la gente de tú a tú. Cuando alguien nos escribe tratamos de que se sienta como si le conociéramos de toda la vida, que perciba que esta hablando con una persona igual que él, nunca con un robot. Donde mejor conseguimos esto es en los mensajes que nos mandan día a día en Instagram.

LA OFICINA:

Como cualquier proyecto que empieza con una inversión inicial muy pequeña, nosotros no estábamos dedicados por completo a él. En Octubre de 2016, nos instalamos en nuestra primera oficina. Todo cambió drásticamente. Pasamos de dedicarle nuestro tiempo libre a que se convirtiera en nuestro único trabajo. La oficina consiguió comprometernos e implicarnos al 100%, de tal manera que en los últimos 6 meses hemos facturado más que en todo nuestro primer año. Llega un momento, en el que tienes que analizar y decidir si el proyecto es viable a medio plazo. Si lo es, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a él, ya que, nadie más lo va a hacer por ti. Pasó de ser nuestra diversión a ser nuestro trabajo.

NUEVO PROVEEDOR EN PORTUGAL:

Comenzamos fabricando en España, porque el producto no existía, había que crearlo de cero (colores, tallas, tejido…) y pensamos que podríamos controlar mucho más su producción si lo hacíamos aquí. Después del primer verano, dicha fábrica se nos quedó pequeña y no podían cumplir con nuestra demanda. Nos decidimos a buscar como locos una nueva fábrica en Portugal. En ese momento teníamos un recorrido de 3 meses, por lo que, pensamos que sería más fácil que confiaran en nosotros. No fue así, por un momento pensábamos que el proyecto se había acabado. Hasta que una de las fábricas a las que habíamos llamado, volvió a llamarnos a los 5 días para conocernos en persona. Le encantó el proyecto y decidió rebajarnos sus mínimos de producción, adaptándose a nuestra demanda, confiando en que creceríamos rápido. A día de hoy, hemos sobrepasado aquellos mínimos que nos exigía.

CONTENIDO ÚNICO Y DIFERENCIADOR:

Desde el primer día, decidimos centrar casi todo nuestro tiempo en Instagram, éramos conscientes del potencial que tenía esta red social para crear tu imagen como marca sin apenas invertir dinero. A día de hoy tenemos casi 50.000 seguidores. Todo el contenido fotográfico y las diferentes acciones de marketing las hacíamos nosotros. Pero la parte del contenido tenia que cambiar, la gente tenía que ver un salto de calidad en la marca después de 1 año, y eso solo es posible mejorando la marca a nivel visual. Es entonces cuando nos llega un email de Sebas, artista fotográfico y creativo que vio potencial en la marca. Quería ayudarnos a crecer y dar un vuelco a la imagen que transmitíamos en las redes sociales. En una sola prueba con él, consiguió reproducir en imágenes lo que nosotros queríamos transmitir como marca, y ha sido una persona fundamental este año para conseguir que la gente empezará a hablar más de Simpel y menos de las sudaderas. A día de hoy es uno más de nosotros, una persona a la que escuchamos y de la que aprendemos.

APRENDER DE LOS ERRORES. AUTODIDACTAS Y ESPONJAS:

A nadie le gusta tomar una mala decisión o hacer algo mal. Pero es algo inevitable, sobretodo por la falta de experiencia. Nosotros cometemos muchísimos errores, pero la verdad es que cuando más aprendes es ahí, equivocándote, analizando los errores al milímetro para que no puedan volver a ocurrir. Si todo nos saliera bien a la primera, jamás aprenderíamos nada.

Somos dos personas a las que nos encanta aprender, muy inquietos y curiosos. Cuando empezó todo esto, ninguno tenia ni idea sobre moda y mucho menos sobre venta online, partíamos de cero. Siempre estamos buscando nuevos cursos, nuevas charlas, distintas reuniones con personas con experiencia… Absorbemos todo lo que podemos, como 2 esponjas.

ACT AS YOU FEEL:

La frase que mejor nos define es “Pies de plomo”. Empezamos con muy poco dinero y todo lo que hemos crecido ha sido de forma orgánica. Nos apasiona el mundo del marketing y la creatividad. Este proyecto nos ha servido para potenciar lo que mejor se nos da, y enseñarlo a través de una marca de ropa. Queríamos que la marca tuviera algo nuestro, algo personal, algo con lo que nos sintiéramos profundamente identificados. Se nos ocurrió este slogan “ACT AS YOU FEEL”. Resume a la perfección como somos nosotros, y sobretodo como pensamos. La gente le da demasiadas vueltas a las decisiones y a la opinión de los demás. Nosotros hacemos las cosas como las sentimos, tratamos de hacer lo que nos gusta, lo que nos motiva a despertarnos cada día y trabajar duro por conseguirlo. No nos sentíamos parte de las grandes empresas, en las que siendo muy joven no fomentan tu crecimiento personal, solo laboral. Tienes que sentirte identificado con lo que haces, porque sino acabas perdiendo la pasión.