Los puertos españoles refuerzan su papel como centros de distribución entre continentes

Bajo la marca de "Ports of Spain", y con el lema “Once you’re there, you’re everywhere in Europe” se pretende consolidar la percepción de España como la conexión ideal para atraer no solo las mercancías de import/export con España y Europa, sino también como base para los tránsitos marítimos. Así, a la presencia de Puertos del Estado, junto con las Autoridades Portuarias españolas, se suma una importante representación de empresas y clúster industriales tanto españoles como Internacionales: Acciona, Chemmed, Grupo Romeu, Hutchison y Noatum, que potencian y consolidan el papel de nuestro país como interlocutor privilegiado entre continentes, desempeñando un papel decisivo en el desarrollo del transporte marítimo y el comercio mundial.

El objetivo, por tanto, es incrementar los tráficos de los puertos españoles con los principales puertos de Sudamérica, con los que España ya mueve más de 41 millones de toneladas, y aquellos en tránsito con origen/destino a los principales centros de producción y consumo de Europa, que en la actualidad suponen cerca de 10 millones de toneladas.

El flujo comercial con los países Centro y Sudamericanos, con 45,7 millones de toneladas, representó el 10% del total de movimientos de mercancías de los puertos españoles en 2016. Considerando continentes, es el cuarto por detrás de Europa con 227,9 millones de toneladas (50,5%), África con 101,7 millones de toneladas (22,5%), y de Asia con 72,1 millones (16%), pero por encima de lo movido con América del Norte, que con 41 millones acaparó el 9% de las mercancías movidas. Con estas cifras, parece evidente que el margen de crecimiento de los tráficos portuarios con los países de esta región es todavía muy amplio.