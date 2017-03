El problema más habitual hoy si estás pidiendo una hipoteca

1. Si el valor de tasación sale cerca de lo que necesitas, pero no es suficiente…

Ejemplo:

El precio de la casa que quieres es de 300.000 euros

Los gastos de formalización de la hipoteca serían 30.000* (10%Madrid, 14%Cataluña, 12% Andalucía…)

Tú dispones de 60.000 euros para aportar a la operación

Necesitas entonces 270.000 euros de préstamo (300.000+30.000-60.000)

Te van a dar el 80% de la tasación que salga, así que necesitas al menos que tasen en 337.500 euros…

Se tasa finalmente en 325.000 euros

Te conceden por tanto el 80% de 325.000: 260.000 euros.

Pero tú necesitas los 270.000...





En este caso como asesores podemos negociar con el banco para subir el importe de préstamo en esta cantidad. Te podríamos conseguir hasta el 85% sobre la tasación sin tener que aportar avalistas ni otras garantías.





2. ¿Y si necesitas el 100% del precio de compra de la casa?

Para que te concedan el 100% del precio de la casa hace falta un valor de tasación muy alto y por tanto es poco probable que salga…

Te contamos que, en algunas entidades, sí que pueden concederte el 100% del precio de compra, aun superando más que ampliamente el 80% del valor de tasación si puedes aportar avalistas o una segunda garantía, nosotros te lo negociamos...

Pero si no tienes un avalista ni otra garantía, y necesitas un valor de tasación alto respecto al precio de la casa que estás comprando, si estamos nosotros tramitando tu hipoteca solicitaremos a las sociedades tasadoras asignadas un valor máximo al que podrían llegar y si queda muy lejos de lo que necesitas te informaremos de que, si no tienes avalistas o segundas garantías, es mejor no tasar y así no gastarte los 400 euros que cuesta.





3. ¿Y si el valor de tasación sale más bajo que el precio de la casa? (Compras en 300.000 y tasan en 270.000 por ejemplo).

Hay dos posibilidades:

I. El precio de la casa que compras está por encima del precio de mercado. En este caso es el vendedor el que debería ajustar el precio de su casa al del mercado si quiere venderla…

II. La tasadora asignada ha tasado “demasiado” bajo... (la referencia sería el precio de las casas en la zona, además de la tuya…)

Nosotros en este caso recomendamos pedir una revisión de la tasación y si la tasadora en cuestión se mantiene en su valor, entonces solicitar al banco una segunda tasación con otra tasadora.

La razón es que, para un mismo inmueble, en ocasiones se producen importantes diferencias en el valor de tasación entre unas tasadoras y otras y muchos bancos son conscientes de ello.

Como siempre, lo dispuesto que un banco esté a solucionar tu problema con la tasación depende de tres factores:

De qué banco se trate.

Lo que le interese tu operación (de acuerdo a tu situación económica)

Quien sea su interlocutor en la misma.





Que aprueben o no tu hipoteca y en las mejores condiciones depende y mucho de la habilidad y el conocimiento por parte de quien está tratando con el banco de todas las opciones que existen para dar solución a todos los posibles problemas que se van presentando en el proceso de obtener una hipoteca.