Cómo reclamar los gastos extraordinarios

Inicio del procedimiento. Éste se puede iniciar de distintas maneras. La primera de ellas es a través de un escrito que tenga lugar antes de la demanda de ejecución forzosa por parte del progenitor que haya solicitado la necesidad de ese gasto extraordinario y que ya haya corrido de su cuenta por no estar especificado en el Convenio Regulador. La segunda es añadir estos gastos a la Demanda Ejecutiva. La tercera es llevada a cabo a solicitud del ejecutado, haciéndola constar en el escrito de oposición a la ejecución que se hubiese llevado a cabo por gastos extraordinarios. Y la cuarta es la que puede solicitar el progenitor, todavía no ejecutado, al temer una demanda de ejecución forzosa pese a entender que no se corresponde con la necesidad del hijo.