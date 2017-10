8 startups compiten desde hoy en Bilbao por 75.000 euros de inversión

Bbooster Ventures ya tiene todo listo para la celebración de la 7ª edición de la Bbooster Week que comienza hoy en Bilbao y se desarrollará hasta el próximo 18 de octubre, en BILBAO BERRIKUNTZA FAKTORIA (Uribitarte Kalea, 6).

Se trata de una iniciativa organizada por Bbooster Ventures para que inversores nacionales e internacionales puedan buscar y conocer las mejores startups para poder invertir en ellas. En este evento se darán cita las startups que estén facturando entre 10.000 y 100.000 euros al mes de manera recurrente y creciente. La Bbooster Week tiene lugar en colaboración con la Diputación de Bizcaia.

En este encuentro se reunirán las mejores startups y los inversores venture capital más influyentes a nivel nacional e internacional. Por el momento, algunos de los inversores confirmados son: Nauta Capital, Strong Ventures, Adara, Faraday y Join Capital.

A lo largo de tres días, las 8 startups elegidas convivirán con los inversores, quienes tendrán la posibilidad de conocer mucho mejor cada proyecto y estudiar las posibilidades de inversión en el mismo.

Del mismo modo, las startups participantes, además de la inversión si resultan ganadoras, recibirán la mejor ayuda para llegar a los grandes Corporates y Venture Capital de EEUU.

Y es que las startups participantes podrán conseguir hasta 75.000 euros en solo 3 días para desarrollar su negocio. Durante ese tiempo, emprendedores e inversores convivirán en el mismo espacio, en el que se realizan talleres, pruebas, y reuniones one to one, que permiten a unos y otros tener la información detallada de cómo de interesante es cada startup o inversor.

La Bbooster Week es un evento organizado por Bbooster Ventures, a través de su fondo Bbooster Dyrecto, que cuenta con cerca 6 millones de euros para invertir en las startups que superan el proceso de selección de inversión. Bbooster Ventures está asociada a Draper Venture Network, uno de los agentes más importantes del ecosistema emprendedor e inversor.

Draper Venture Network es una red fundada por Tim Draper una de las figuras más importantes de Silicon Valley. De este modo, Bbooster Ventures forma parte de una red global de fondos de Venture Capital, lo que permite a las startups de Bbooster acceder a financiación, espacio y networking en Silicon Valley.

Esto permite a las startups participantes acceder a empresas como Apple, Facebook, P&G, Oracle, Cisco o HP. Bbooster Ventures fue seleccionado como el fondo seed del sur de Europa gracias a su trayectoria y posición en el momento actual.