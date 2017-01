Ayudar a los niños de la mano de Música por la Paz

El poeta griego Sófocles solía decir que "la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo". Algo que siempre ha sido necesario a lo largo de la historia. En todas las sociedades han existido casos de discriminación, pobreza, maltrato, ignorancia, etc. Problemas que no fueron, no son, ni serán pasados por alto por mucho que pasen los años.