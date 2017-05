El chill out, es un género relativamente nuevo, y ha ido gozando de popularidad gracias a la fama de los considerados templos de la costa, como Café del Mar, desde donde además se venden discos recopilatorios que ponen banda sonora a los veranos y los recuerdos que deja atrás. Próximamente, por cierto, se abrirá el Café del Mar más grande del mundo en el Port Fòrum de Barcelona, concretamente en 27 de mayo.

Las nanas de la nueva era

Los orígenes de este estilo musical van ligados a otros dispares como el ambient, la electrónica o la música clásica. Gracias al uso de sintetizadores y otros instrumentos, se pueden englobar dentro de este estilo un gran número de géneros que comparten un elemento común: una composición pensada para el relax. Partiendo de ello, cada cual innova en función de lo que quiere ofrecer al público, y no será lo mismo una disco para Café del Mar que uno pensado para dormir a bebés.

La música para recién nacidos y niños pequeños, precisamente, hace mucho que se ha revelado como un potente estímulo para las emociones y para el aprendizaje en general. Este lenguaje universal ha sido usado durante siglos para sumir a los niños en un estado profundo de relajación, acompasado por el balanceo de la cuna.

El chill out, en sus versiones más apropiadas, también se ha aprovechado en los últimos años para dormir a bebés. El disco Mi primer chill out de Sweet Sounds se publicó en 1994, y consistía en la remezcla de clásicos de siempre como Para Elisa, Duérmete Niño o Arrorro. Se puede encontrar en iTunes y en Spotify.

Montar una fiesta Chill Out

En la playa, para dormir al bebé o en la terraza de casa. Van apeteciendo los planes alternativos al aire libre, y con unos pasos básicos cualquiera puede ser un perfecto anfitrión.

Que no falte la música

Dependerá de lo que le guste a cada cual o del momento porque, como decíamos, no toda la música chill out es igual. Last FM, por ejemplo, señala que entre los grupos más escuchados dentro del tag “chill out” están Air, banda francesa que hace música electrónica, o Morcheeba, un grupo británico que mezcla trip hop, blues y pop. Variedad en cuanto a opciones, aunque lo más cómodo puede ser tirar de las listas ya confeccionadas por otros.

Puede que la fiesta se desarrolle en un lugar donde no hay acceso a toma de luz, como en la playa. Un generador electrico es una posibilidad, y los del fabricante alemán Kaiser se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por las empresas para la producción de energía eléctrica. Actualmente, Kaiser Germany lidera las exportaciones de generadores eléctricos en el territorio africano.

Dada la especificidad del elemento, también se pueden conseguir grandes resultados con un pequeño altavoz bluetooth sincronizado con el teléfono móvil. Eso dependerá de la magnitud de la fiesta.

Luz para la correcta ambientación

Si elegir la ambientación lumínica está en nuestra mano, estará deberá ser acorde. Por lo general, se opta por lo tenue, los focos de luz que no sean demasiado intensos. Las formas sinuosas también son más acordes para el relax, por lo que las lámparas redondeadas son muy utilizadas en las fiestas chill out. En otras ocasiones, la luz proviene del mismo mobiliario.

Led Your Party es conocida en el ámbito de las luces para fiestas, porque además se ocupan de la distribución de regalos originales cuando se trata de eventos y de la decoración.

El mobiliario adecuado

Muchas páginas especializadas en decoración ofrecen consejos básicos para ubicar en la terraza o en el jardín un rincón jardín que puede ser aprovechado durante todo el verano. Un clásico son los sillones y las mesas hechas con palets, sobre el que se ubican colchonetas y cojines blancos para el confort de los invitados. También se puede jugar con la combinación de otros elementos, como los doseles.

El Alquiler de Mobiliario Chill Out en Madrid también es una posibilidad, si se está pensando en el alquiler de mobiliario para eventos, algo a mayor escala. Dicen ser especialistas en diseñar ambientes con encanto, ofreciendo la información adecuada y el asesoramiento personalizado que cada cliente va buscando. Las empresas de alquiler de mobiliario Chill Out suelen proporcionar sofás, mesas, lámparas decorativas, barra iluminada, esferas y cubos también iluminados, tatamis, divanes o puff. También sombrillas para el sol, si se quiere aprovechar la zona también durante el día.