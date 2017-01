Linguago, tu viaje lingüístico ideal en cualquier parte del mundo

Viaja con los mejores

¿Quieres encontrar tu viaje lingüístico ideal? Te aconsejamos que lo hagas con Linguago, un nuevo e innovador portal dirigido a jóvenes y adultos en el que encontrar los mejores cursos de idiomas en cualquier punto del mapa. Linguago es fiable y fácil de usar, trabaja únicamente con las mejores escuelas, todas ellas están acreditadas nacional o internacionalmente. En su web podrás encontrar información detallada tanto de sus destinos como de su amplia variedad de clases de idiomas. Sus múltiples fotografías y vídeos así como las valoraciones de otros estudiantes te ayudarán a escoger el viaje ideal. Además, permite comparar en directo los precios de los distintos programas y alojamientos, para proveerte así el curso que más se adecúe a tus necesidades. Cuenta con un equipo de consultores que proporciona asistencia ante cualquier duda que puedas tener, antes, mientras y después de cada viaje. Ahora mismo cuenta con cursos de inglés, francés, italiano y español. Ofrece grandes ahorros a sus clientes, desde su plataforma podrás acceder a ofertas únicas que ciertas escuelas ofrecen sólo si reservas desde la web www.linguago.es

Vive una experiencia inolvidable

Cuanto antes mejor, siempre es aconsejable aprender una segunda lengua desde pequeños, pero que quede claro, nunca es tarde para desarrollar esta habilidad. Si ya tenemos una cierta edad y queremos comenzar ese reto de aprender una lengua nueva, usemos el método más eficaz. Lo mejor que puedes hacer para adquirir un idioma es viajar al país dónde se habla. Nada como salir de tu entorno una temporada, dejar la rutina atrás y descubrir mundo para aprender un idioma de forma eficaz. Sí, porque de viaje tu mente está más despejada y abierta a conocer cosas nuevas. Tendrás la sensación de estar de vacaciones y, al mismo tiempo, de hacer algo productivo con tu vida.

¿Por qué un viaje lingüístico?

Porque aprenderás el idioma mucho más rápido que con cualquier otro método. Al realizar una estancia en el extranjero, puedes mejorar fácilmente tu nivel en 4 semanas. Aprenderás la lengua con una velocidad a la que no puedes aspirar realizando un curso en tu propio país. Adquieres mucho antes el idioma ya que no sólo tomas clases, sino que convives en el país de origen, te enfrentas allí a la vida cotidiana, tratas con personas nativas y no te queda más opción que la de esforzarte las 24 horas para comprender y hacer que te comprendan. Todo ello viviendo a la vez la experiencia única de conocer un mundo nuevo.

¡Atrévete y disfruta!

Rodéate de un entorno internacional, aprovecha y vete de vacaciones. Disfruta a la vez que te labras un futuro, conoce mundo mientras aprendes y vive una experiencia única progresando en tu vida personal y profesional. Y no te olvides, aprende mucho y sé feliz.