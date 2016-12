Nuevas viviendas para nuevos inquilinos

Los nuevos compradores, que suelen rondar la treintena, ansían viviendas de obra nueva, para no tener que recurrir a futuras remodelaciones o reformas. De hecho, en estos los últimos años, se aprecia como la calidad de este tipo promociones ha mejorado de manera notable, especialmente en lo que ha calidades y comodidades se refiere. De cara a este tipo de compra, la promoción Lutxana Barria de ACR resulta interesante. Este edificio es uno de esos edificios que no escapan al ojo del bienandante y que reúne muchas de las condiciones de un nuevo comprador. Sus líneas onduladas, que se cruzan en un estiloso vértice dan al edificio la apariencia de la quilla de un barco que se funde con el oleaje del mar, lo cual se puede verificar desde la azotea, superadas una vez sus siete plantas de altitud. En definitiva, es uno de tantos ejemplos urbanísticos en los que se suele fijar el nuevo comprador: viviendas que no se alejan mucho del centro de la ciudad y que presentan un elevado número de comodidades y, a su vez, les permite vivir en tranquilidad y poder asentarse y formar una familia sin necesidad de endeudarse de por vida.

De cara al 2017 se prevé que la vivienda suba hasta un 5% y que se venderán alrededor de medio millón de casas. Pese a este repunte, se está vendiendo aún la mitad de lo que se vendía durante la burbuja económica. La crisis todavía esta latente, y el sector del ladrillo está lo suficientemente controlado para que no se vuelvan a repetir los mismos errores que hace diez años. Aún con estas, el sector inmobiliario se destaca nuevamente como un activo dónde invertir capital, ya que las obras nuevas están a precios bastante más asequibles en comparación a como lo estaban antes de que explotara la burbuja.

En el último año ha habido un repunte de los visados de obra nueva; lo cual, unido a los bajos costes de financiación y a la rentabilidad del alquiler en un entorno de tipos 0% impulsarán el mercado y una progresiva reactivación de las promotoras, si las trabas estatales no lo impiden. Esta es una recuperación que comenzó en 2014 y que continuará durante 2017. A pesar de ello, la situación no puede mejorar mucho más debido a la nula estabilidad laboral que reina aún en España y que comporta, entre otras cosas, un crecimiento mínimo de la población.

Otro factor que ayudará en 2017 al sector frente al 2016 es que la incertidumbre política ha desaparecido, y con el gobierno ya en pie, las empresas privadas relacionadas con la construcción pueden continuar sus planes y sus contratos con las empresas y sectores públicos.