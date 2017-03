5 ideas para sorprender el Día del Padre

Regala experiencias

¿Hace cuánto que no haces un plan con tu padre? Éste es el momento perfecto para pasar un rato juntos. Reserva ya un viajecito fugaz de fin de semana. Ahora mismo, por menos de 50€ puedes viajar por España y Europa si te lo montas bien. En páginas como Letsbonus tienen todo este tipo de ofertas para que aciertes con tu regalo sin que tu bolsillo sufra en exceso.

2. Qué hay de la música

Sorpréndele con un vinilo o CD de su grupo favorito. Este regalo requiere una labor de investigación un poco más exhaustiva. Consulta con tu madre, tíos, amigos, etc. La clave está en regalarle algo que no se esperaría nunca de ti. Por otra parte, si tu padre es realmente fan de la música y toca algún instrumento, es momento de rascarse el bolsillo y regalarle algún instrumento. No suelen ser baratos, pero una buena idea es comprar instrumentos online, ya que suelen ser más baratos y estar rebajados. Algunas webs como unionmusical.es tienen varios descuentos en artículos musicales y te ofrecen 5€ de descuento en tu primer pedido.

3. Personaliza camisetas

Si tu padre es un hombre con gran sentido del humor, una bonita idea es hacer camisetas con mensaje. Haz dos camisetas (para ti y para tu padre) o más si sois más hermanos. En la camiseta puedes poner una foto, una frase graciosa, una broma familiar, etc. Eso ya entra en la creatividad de cada uno. Hay varias páginas web como latostadora.com que realizan este tipo de encargos y a precio muy barato. Y para padres fans de Star Wars hay estupendas camisetas con la frase “Yo soy tu hijo”.

4. Kit para cerveceros

Un kit para elaborar tu propia cerveza puede ser un regalo algo más caro dependiendo de la calidad. Lo puedes encontrar fácilmente por 50€ en Internet, o hasta más de 300€. Es un regalo muy completo porque no es sólo el regalo en sí, sino la posibilidad de hacer algo juntos, ¡y qué mejor que cerveza! Salga como salga la cerveza, el rato de diversión y descubrimiento no os lo quita nadie.

5. Lo más DIY

Porque no hace falta gastar dinero para sorprender, saca tu mejor talento y haz algo con ello. Tu padre te crió, te llevó de camping y aguantó tu peor etapa teenager, no se merece menos. Puedes hacer un poema, un dibujo, un vídeo o hasta su plato de cocina favorito. Viniendo de ti seguro que le llena de ilusión.

Esperamos que estas ideas os hayan inspirado y hagáis algo original este año. Al final es más importante la experiencia que el propio regalo. ¡Feliz día del padre!