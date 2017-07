La importancia y el papel de los hackers

La controversia está servida entorno a la figura de los hackers, aunque en español hay una denominación para aquellos hackers que trabajan de un modo ilícito y estos son los cracker, mientras que los primeros son lo que trabajan de un modo entusiasta y porque creen que la información debe de ser puesta al servicio de todos. Así, los hackers suelen cometer servicios de índole social amparados por su propia ideología, pero también los hay que trabajan codo con codo con los periodistas para llegar alcanzar una información que en el mundo tecnológico solo es posible gracias a ellos. Los nuevos periodistas con intención de trabajar en la rama de investigación adquieren estudios sobre tecnología para en un momento dado poder acceder a la información de las empresas o las personas investigadas. Estos imperativo hacen que la figura del hacker se vaya incorporando más a la sociedad, aunque siempre será visto con recelo, puesto que se trata de las personas que tienen en sus manos los conocimientos para usar la tecnología en beneficio propio. Los hackers que actúan por cuenta propia y que en muchos casos se meten donde no les llaman, recordemos al muchacho americano adolescente que logró entrar en las entrañas del sistema del Pentágono, comienzan por ver hasta dónde son capaces de llegar tratando de hackear aquello que les interesa y casi siempre son los videojuegos. Ahí empezarán a ponerse en forma y ver cuanto saben de informática, y no es raro que existan portales como Demiumgames.es donde los jugadores podrán aprender a hacerse trampas a sí mismos y al software de los juegos para eliminar los obstáculos que se les presentan del modo más expeditivo. Canales abiertos para una información compartida a nivel global Tras estas páginas hay verdaderos expertos informáticos que trabajan por mera afición compartiendo sus hallazgos con otros jugadores, hasta crear toda una red paralela como en el caso del hack de Clash Royale conviviendo con el hack Pokemon Go consiguiendo de este modo poder superarse en el juego y obtener además de gloria personal, una forma para alentar a otros jugadores de forma ilícita que también debe de resultar desesperante para sus contrincantes. La experiencia que estos jóvenes acumulan en sus trabajos en el tiempo libre hackeando juegos puede ser decisiva para su futuro si aprenden a canalizar de un modo lícito. En 1984 se editó el primer libro sobre la ética de los hackers. Los Héroes de la revolución de los ordenadores era el título de un ensayo escrito por Steven Levy que vino a revolucionar con sus ideas el mundo de la comunicación poniendo sobre la mesa el papel tan importante que los hackers habrían de desempeñar desde aquel momento. Esta ética se basa, según el autor, en que toda la información debe de ser compartida y todos los canales para obtenerla deben de estar abiertos, como una especie de contraataque a la seguridad informática, una suerte de justicia quijotesca llevada al mundo tecnológico. Estos hackers acostumbran a tener un buen nivel de inglés pero no siempre se libran de usar agencias de Traduccion de videojuegos, apps y software y entonces seguro que acuden a aquellas que ofrecen todas las garantías de una buena traducción que también se encuentran en la red creando una fuerte competencia entre ellas, lo que las lleva a ofrecer los servicios a precios cada vez más económicos. La controversia entorno a los hackers seguirá durante mucho tiempo porque estos personajes van a tener más protagonismo en el futuro, donde nadie se librará del mundo tecnológico y en el que se velará más y mejor por la seguridad online.