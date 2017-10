¿Cómo se salvó el mundo de una guerra nuclear? Una película lo revela

La película, galardonada con dos premios Emmy, fue presentada este jueves 5 de octubre en premiere por su director, David Naglieri, junto con el productor, Szymon Czyszek, el director de Goya Producciones, Andrés Garrigó y la embajadora de Polonia, Marzena Adamczyk, que copatrocinaba el evento a través del Instituto de Cultura Polaca.

El trepidante recorrido histórico del documental se ve realzado por los comentarios de líderes de primera línea como Richard Allen y Carl Anderson que trabajaron con el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, la ex Primer Ministra de Polonia Hana Suchoka, y, el ex Presidente de Lituania, Valdus Adamkus, entre otros.

También testimonian en la película el Cardenal Stanislaw Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II, su portavoz Joaquín Navarro-Vallls, y algunos conocidos intelectuales como el biógrafo papal George Weigel, o el historiador polaco Norman Davies.

Este largometraje, distribuido en España por Goya Producciones, está dirigido y escrito por el norteamericano David Naglieri. Su productor es Carl Anderson, presidente de los Caballeros de Colón, y antiguo colaborador de San Juan Pablo II.

Bien documentada y rica en impactantes imágenes de archivo, la película recorre los hitos de un siglo en el cual desde 1917 las ideologías totalitarias combaten los valores cristianos que han cimentado la paz y la libertad de Europa.

Según Andrés Garrigó, director de Goya Producciones, Andrés Garrigó, “esta película completa y desarrolla los puntos básicos de la película documental ‘Fátima, el Último Misterio’, que acaba de ser galardonada precisamente en Polonia. Son perspectivas diferente pero convergentes”.

Para más información: www.liberandouncontinente.com

LIBERANDO UN CONTINENTE: LOS HECHOS

“Liberando un Continente: Juan Pablo II y la revolución de la libertad”, capta el destacado papel desempeñado por Juan Pablo II en la caída del comunismo y la liberación de la Europa central y oriental. Eso equivale para algunos al triunfo del poder espiritual sobre el poder de la fuerza política y militar

Es la increíble historia de la fe de un hombre, probada en un profundo sufrimiento personal. De ella mana su firme defensa de la dignidad de la persona en medio de los horrores de la ocupación nazi y soviética. Esa fe elimina su creencia en la unidad espiritual de Europa. “Liberando un Continente” revela cómo estas convicciones derrocaron un imperio destructivo y cómo siguen siendo hoy el cimiento moral de una Europa de paz y libre.

INICIADORES DE LA HISTORIA

El comunismo mantuvo su poder en Europa del Este a través del miedo, la represión y la brutalidad y no podía ser erradicado por la fuerza. Como el historiador polaco Norman Davies declara en el documental: "Sólo podría ser derrotado por el poder espiritual". La historia de la caída del comunismo en Polonia y la liberación de un continente demuestra dramáticamente esta verdad.

Cuando Juan Pablo II comenzó su histórica peregrinación en junio de 1979, al celebrar misa en la Plaza de la Victoria de Varsovia, pidió a Dios que "enviara su Espíritu y renovara la faz de la tierra", añadiendo después de una pausa dramática: “la faz de esta tierra". Era un poderoso indicador de que en última instancia Dios era soberano y no el régimen comunista. Sus numerosos discursos y homilías durante esa peregrinación ayudaron a los polacos a ser conscientes de su identidad católica y recuperar su dignidad y valor. Esta mutación propició el nacimiento de “Solidaridad”, primer sindicato independiente que existió bajo el régimen comunista, y eje de una revolución popular que desembocaría en la caída del telón de acero.

El primer dominó fue Polonia. Karol Wojtyła procedía de Polonia, el país más católico de los países del Pacto de Varsovia, que en 1978 sería el hogar del primer Papa no italiano en 455 años. La Iglesia católica de Polonia, que había sufrido inmensamente durante la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente represión soviética, experimentó una renovación espiritual gracias a las campañas de oración alentadas por el Cardenal Stefan Wyszynski que culminaron en la celebración de los mil años de cristianismo en Polonia en 1966.

Karol Woytila antes de su elección como Papa y su regreso triunfal a Polonia estuvo muy dedicado a plantar las semillas de la resistencia futura. Como sacerdote popular entregado a la labor con jóvenes estudiantes universitarios, Woytila organizó viajes en kayak y senderismo, ayudó a cultivar "zonas de libertad" en las que los jóvenes pudieran expresar su fe donde el pensamiento libre era sofocado. Más tarde, como Arzobispo de Cracovia, Woytila ayudó a inspirar en numerosos intelectuales y obreros la convicción de que la persona humana fue hecha para la libertad. La rica fe del país fue un terreno fértil que permitió que de aquellas semillas floreciera el movimiento Solidaridad.

Estos valores fueron una parte clave del mensaje post-comunista de Juan Pablo II a las naciones liberadas de Europa Central y Oriental, desde el Báltico hasta el Mar Negro. El arzobispo Sviatoslav Shevchuk describió ese levantamiento como "una larga e inspirada peregrinación desde el miedo y el fraude hasta la dignidad y la integridad". Shevchuck dijo: "San Juan Pablo II nos protegerá y protegerá al mundo de los nuevos telones de acero y los nuevos muros de Berlín”.

MOMENTOS DESTACABLES

1964, 1967: Karol Wojtyła es nombrado Arzobispo de Cracovia en 1964; le nombran cardenal tres años después.

1967-1969: El arzobispo Wojtyła lidera una campaña para construir una iglesia en Nowa Huta, el llamado "paraíso de los trabajadores", construido por los comunistas en los barrios más al este de Cracovia en los años cincuenta. En 1969, Wojtyła consagra la iglesia del Arca del Señor, un gran triunfo en la lucha por la libertad religiosa detrás del telón de acero.

1978: El Cardenal Karol Wojtyła es elegido Papa, el primer Pontífice no italiano en 455 años.

1979: El Papa Juan Pablo II regresa a su Polonia natal por primera vez desde su elección y millones de personas le reciben, a pesar de los esfuerzos del Partido Comunista por impedir las manifestaciones masivas de fe de los católicos polacos.

1980: “Solidaridad”, el primer sindicato independiente que existió bajo el régimen comunista, nace después de varias huelgas nacionales en Polonia. Con el apoyo del Papa Juan Pablo II, “Solidaridad” crecen hasta llegar a tener más de 10 millones de miembros, transformando a Polonia en un faro de esperanza para las naciones reprimidas bajo la dominación soviética.

1989: Las conversaciones en Polonia llevan a la legalización de “Solidaridad” y a unas elecciones libres. El Muro de Berlín cae y los regímenes comunistas comienzan a derrumbarse en toda Europa Central y Oriental.

PRINCIPALES ENTREVISTADOS El documental cuenta entre otros con las declaraciones de:





Cardenal Stanisław Dziwisz, Arzobispo emérito de Cracovia

Carl Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón y ex empleado de la Casablanca en la Administración Reagan

George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II

Dr. Norman Davies, historiador polaco

Fr. Maciej Zięba, O.P., teólogo y filósofo

Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, Arzobispo de Lviv

Mons. Rev. Gintaras Grusas, Arzobispo de Vilnius, Lituania

Hana Suchoka, ex Primer Ministra de Polonia

Dr. Stanislaw Grygiel, filósofo, Instituto Juan Pablo II

Joaquín Navarro-Valls, ex director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

Richard Allen, asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan

Valdus Adamkus, ex Presidente de Lituania





BIOGRAFÍAS

Carl Anderson, productor ejecutivo.

Carl A. Anderson es el presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de los Caballeros de Colón, la organización más grande del mundo de laicos católicos con más de 1,9 millones de miembros. Fue colaborador cercano de San Juan Pablo II desde principios de los años ochenta. Ha servido en numerosas comisiones del Vaticano, incluyendo consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales (2006).

Anderson también fue productor ejecutivo en la película “For Greater Glory” protagonizado por Peter O'Toole, Andy Garcia y Eva Longoria.

David Naglieri, Director y guionista.

David Naglieri es director, guionista y productor de documentales. Ha sido nominado a los premios Emmy en varias ocasiones y entre sus trabajos se encuentran “Guadalupe: the Miracle and the Message”, narrado por Jim Caviezel; “Unbreakable: A Story of Hope and Healing in Haiti”, narrado por Bruce Greenwood; “John Paul II in America: Uniting a Continent”, narrado por Andy Garcia; “Francis: the Pope from the New World”; “For Greater Glory: the True Story of the Cristeros”; “Road of Hope: the Spiritual Journey of Cardinal Van Thuan”; “A Hand of Peace: Pope Pius XII and the Holocaust” and “Opus Dei: Decoding God's Work”. Recibió en 2002 una beca PEW para estudiar la influencia de la religión en los avances globales contemporáneos. David posee un Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston y una Licenciatura en Historia por la Marist College. Anteriormente trabajó para Salt & Light Television en Toronto.