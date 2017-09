Las novedades más cool del próximo otoño

Complementos imprescindibles

El reloj siempre se ha identificado con el buen gusto y el estilo. Desde los primeros artefactos de cuerda de principios del siglo XX hasta nuestros días, las mejores marcas de relojes han cumplido con su cita de septiembre y nos han presentado relojes de la trascendencia de los relojes rolex. Así, desde Chronoexpert explican que tanto los modelos más clásicos como las nuevas incorporaciones de la firma de relojes por excelencia, serán uno de los complementos estrella para la nueva temporada.

Junto con los relojes, no pueden faltar las bufandas estilo kirst para ellos -las camisas a cuadros vuelven a la palestra del estrellato-, y los bolsos a juego para ellas. Para ambos sexos, los gorros son un must have.

Moda de inspiración vintage

Desde los vestidos de novia y toda la cohorte de complementos de novia, hasta los zapatos y botas, la moda otoñal para ellas tendrá un fuerte carácter femenino, e inspiración vintage, tal y como detallas la tienda de vestidos de novia en madrid, Blanco de Novia.

Trajes ejecutiva años 2000, largos abrigos que nos retraen a los felices años 90, las minifaldas de los transgresores años 80 nos recordarán que la mujer es femenina pero independiente.

Los leggins continúan una temporada más en el armario, y se suman los pitillos y los chinos para los hombres, junto con la sempiterna moda vaquera, que en su diseño también presenta un marcado carácter vintage.

Los pies se visten de camperas y botas altas. Las primeras para dar un toque salvaje al look; las segundas, para remarcar el carácter de la mujer indómita.

Después del verano

El estilismo no se define únicamente con la moda que se viste sino en la forma en la que se está. El verano arrastra una relajación en las rutinas previas que pesan a la hora de afrontar la vuelta a la normalidad. No en vano, los meses de septiembre, enero y mayo constituyen las fechas claves para los centros de estética.

La opción de acudir a una clínica estética para contratar una cirugía plástica de reconstrucción de algún elemento con el que no se está cómodo, o acometer operaciones de cirugía menor como liposucciones para recobrar la figura de una forma rápida y con menor esfuerzo resulta cada vez más atractiva para los españoles, tal y como confirmas desde la clínica estetica Dra. Garcia Dihinx.

Quienes optan por el largo plazo, apuntan más hacia la práctica de deporte, sobre todo en gimnasios que ven estos días como el número de matrículas crece notablemente respecto a los niveles medios del verano.

Los colores del otoño 2017

No solo de ropa, complementos y tendencias de belleza vive el estilismo. Los colores de la temporada marcan a todos y cada uno de estos elementos. ¿Cuáles serán los colores de este otoño que aguarda?

En líneas generales, sin entrar en cada una de las particularidades entre hombres y mujeres, los azules marinos y oscuros mantienen la quintaesencia del estilismo puro. Los negros que otras temporadas dominaban el panorama dejan paso a estos tonos azules oscuros: seriedad sí, pero también un toque de alegría.

El estilo "denim" se verá sutilmente complementado por los grises. Un tono neutro para calmar cualquiera de las aguas por las que va a transitar los tonos y colores del otoño 2017. Dado que caminamos hacia el invierno, no es de extrañar que los tonos apagados se vayan haciendo hueco en el armario.

Junto a ellos, otros tonos como los borgoña o los tierra aportan el toque de viveza que requiere todo estilo armónico.

Las tonalidades militares y bomber tampoco nos abandonan en este otoño, si bien son prácticamente engullidos por los verdes con mayor vitalidad como son los oliva o los verdes claros que recuerdan las uvas de la vendimia.

Los tonos del armario femenino

En el cuadro femenino, nos encontramos con un amplio abanico de tonalidades. Desde las ya mencionadas en grises -los jaspeados regresan con fuerza, no les perdáis de vista-, hasta los tonos borgoña, o los azules. Pero también hacen acto de presencia los rosa palo, uno de los colores que podemos asegurar conforman la paleta del año.

Los juegos de colores y texturas ayudarán a la mujer a trasladar la imagen que busca trasmitir con cada elección de look.

En contraste, para las mujeres más atrevidas, aguardan los rojos vivos. En chaquetas, conjuntos o abrigos, complementan unos labios sensuales en su misma tonalidad. Es la mujer pisando con fuerza sobre el terreno, sin importar el qué dirán. La mujer se siente fuerte y lo expresa abiertamente.

Decíamos que los negros han dejado de dominar la paleta cromática del armario femenino. Ella, sin embargo, no renuncia a la elegancia, que toma forma de los rouge noir. Sofisticado, elegante, deliciosa elección para pantalones, vestidos y faldas de una mujer ejecutiva que gusta causar gran impacto.

Los tostados y arces aportarán las tonalidades otoñales imprescindibles en todo outfit durante los próximos meses.