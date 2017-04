Alberto García Caridad demanda a Unidad Editorial por su frustrado fichaje por Marca

El Confidencial Digital ha tenido acceso a la denuncia interpuesta por Alberto García Caridad contra Unidad Editorial y la sociedad mercantil de Marca -Unidad Editorial Información Deportiva S.L.U-. El ex productor de Radio Marca solicita un “acto de conciliación por los daños y perjuicios” que le ha ocasionado su frustrado fichaje por la compañía.

En el escrito, el locutor alega que Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, contactó personalmente con él ofreciéndole su incorporación en la empresa y un puesto como redactor jefe. También figura en la demanda el nombre Aurelio Fernández, director general de publicaciones de Unidad Editorial, quien -según expone García Caridad- dio vía libre para que el ex productor volviese a la compañía.

Un portavoz oficial de Unidad Editorial cuenta a ECD que nunca se barajó la posibilidad de iniciar una relación contractual con Caridad que implicase la incorporación de éste a la plantilla. Sin embargo, explica que sí se estudió ofrecerle un puesto como colaborador externo. Pero finalmente no se llevó a cabo.

A raíz de no ejecutarse la propuesta inicial realizada la compañía -según Caridad un contrato como redactor jefe, según Unidad Editorial como colaborador- el productor reclama una compensación económica por daños y perjuicios. El demandante asegura que durante el tiempo que se alargaron las conversaciones con los directivos de Marca, recibió diversas ofertas por parte de COPE y Gol TV, que rechazó.

Unidad Editorial aclara a este confidencial que la empresa tomó la decisión de no rubricar un contrato de colaboración con el ex productor porque “la ley no se lo permite”. Explica que, a mediados del pasado año, Alberto García se acogió a un Plan de Bajas Incentivadas y esto implica la no vinculación durante al menos tres años entre el empleado y la empresa.

Por otro lado, el ex trabajador asegura que su incorporación no se hizo efectiva porque varios de sus compañeros se opusieron. Entre ellos señala a: Eduardo García, responsable de Radio Marca; Emilio Contreras, subdirector de Marca; y Hugo Cerezo, redactor jefe del diario deportivo. Además, concluye que responsables de Recursos Humanos ya se habían puesto en contacto con su abogado para firmar el contrato.

Facilitó exclusivas de Sergio Ramos

En el documento, el demandante reivindica que desde el mes de diciembre estuvo proporcionando información al diario que dirige Juan Ignacio Gallardo. Detalla que facilitó una fotografía del jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, a la salida del vestuario que fue portada de Marca.

Asegura que desde ese momento hasta febrero continuó aportando al periódico numerosas exclusivas y entrevistas a jugadores del Real Madrid, que posteriormente se publicaron en el medio.

Se ha celebrado un Acto de Conciliación

El pasado 4 de abril Alberto García Caridad y representantes de Unidad Editorial fueron citados para comparecer en el Acto de Conciliación, conforme al Art.º 8.3. R.D. 2756/79, de 23 de noviembre, B.O.E. 291/79. de 5 de diciembre.

La celebración del Acto de Conciliación finalizó sin llegar a un acuerdo.