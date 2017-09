Antena 3 estrena ‘TCMS 6’ caracterizando al último ganador como Michael Jackson

En esta ocasión el arranque de 'Tu cara me suena 6' estará acompañado de una actuación -que por primera vez en la historia del formato- agrupará a cuatro ganadores de ediciones pasadas.

Los protagonistas del acto inaugural serán: Angy Fernández (ganadora de la primera edición), Roko ('TCMS 2'), Ruth Lorenzo (vencedor de la cuarta temporada) y el último ganador del talent, Blas Cantó.

Se sumará a ellos Santiago Segura, el actor y director de cine ha dado grandes momentos al programa. Motivo por el que responsables del espacio decidieron volver a contar con él como concursante de la segunda edición.

El Confidencial Digital ha podido conocer qué personajes interpretarán estos artistas en su gala inaugural: Angy Fernández caracterizará a Madonna, Roko interpretará a Raffaella Carrá, Santiago Segura a Frank Sinatra, Ruth Lorenzo a Janis Joplin y Blas Cantó a Michael Jackson.

Hay que recordar que Santiago Segura ya imitó al cantante estadounidense en la cuarta gala de la primera temporada. Al actor madrileño -según explicó él en una entrevista- no le gustó la interpretación que hizo porque la realizó con “una sordera súbita”. Aseguró que le “quedó fatal”. Y reconoció que “tenía pesadillas por hacer tan mal a un personaje como Frank Sinatra, al que admira desde niño y le encanta”.

El director y guionista se quitará esa 'espinita' que tiene clavada en la actuación del estreno de la sexta edición. La pregunta es si volverá a interpretar 'I´ve got you under my skin' o escogerá un nuevo tema.