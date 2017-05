Atresmedia comienza el montaje de ‘Me cambio de década’ que emitirá la próxima temporada

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la cadena acaba de finalizar las grabaciones de 'Me cambio de década'. Se trata de una adaptación del formato original 'Back in time for dinner' que Atresmedia Televisión produce en colaboración con Warner Bros. International Televisión.

En el docu-reality una familia española -sólo participa un núcleo familiar- abandona su entorno confortable, moderno y digital para experimentar cada década como si verdaderamente viviera en ella.

El domicilio de los protagonistas se convierte en cada entrega en una máquina del tiempo que les trasladará a una década. Los familiares compartirán con el espectador las peripecias que vivirán a consecuencia del cambio de época.

Los personajes deberán adaptarse completamente a las costumbres de cada década que le ha tocado vivir: descubrirán cómo se vestían en esos momentos, cuál es la decoración habitual de la vivienda, cómo se cocinaba -utilizando los electrodomésticos existentes en esos años-, qué planes se hacían en los momentos de ocio, cómo eran las relaciones familiares o cómo se celebraban las fiestas nacionales.

'Me cambio de década' ya está en edición

Fuentes internas de la cadena revelan a ECD que el nuevo reality de Atresmedia ya está en fase de edición. Durante un mes se han grabando escenas internas y externas en Madrid. La capital será la única ciudad que aparecerá en el programa.

Una vez recopilado todo el material audiovisual –fase previa al montaje- responsables de producción del programa han visualizado detenidamente las escenas filmadas. Según ha podido saber este confidencial, directivos de la cadena han valorado de manera positiva el resultado obtenido.

Un formato de éxito en Reino Unido

Este novedoso formato ha logrado un gran éxito en Reino Unido, donde ya se han emitido tres temporadas y dos especiales en la BBC 2. En la cadena inglesa el programa está dirigido por los presentadores Giles Coren y Pollu Russell. En España el encargado de conducir el espacio será el presentador de Antena 3, Arturo Valls.