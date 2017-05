Atresmedia no renueva ‘El club de la comedia’

‘El club de la comedia’ es uno de los programas más importantes de LaSexta. Este veterano espacio lleva emitiéndose en Atresmedia desde 2004. De estas ocho entregas totales creadas por José Miguel Contreras, las dos primeras se emitieron en Antena 3 y el resto en la cadena que dirige Antonio García Ferreras.

No es la primera vez que el grupo opta por no producir una temporada de este espacio de comedia en vivo. En 2013 directivos de la cadena declinaron no encargar una nueva entrega. Volvió un año después y consiguió aumentar notablemente los datos de audiencia, obtuvo un 9,5% de cuota de pantalla frente al 6,9% logrado el año anterior (2012).

Cabe recordar que el año pasado fue la presentadora Ana Morgade la encargada de conducir el espacio de prime time de LaSexta. La humorista tomó el relevo de Alexandra Jiménez, quien a su vez sustituyó a Eva Hache, histórica conductora del programa de Globomedia.

¿Qué formato va a sustituir a ‘El club de la comedia’ este año?

ECD ha preguntado a las fuentes conocedoras del movimiento sobre qué formato sustituirá a ‘El club de la comedia’ durante esta temporada. Un interrogante que ha quedado en el aire, puesto que Atresmedia tiene numerosos programas producidos pendientes de emisión.

Además, el espacio de humor no era de tira diaria. Tampoco se ha emitido en el mismo periodo: el año pasado se estreno en noviembre y el anterior en julio. Por este motivo, según las fuentes consultadas, no va a generar una alteración en la programación de Atresmedia.