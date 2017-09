El show de niños con Carlos Sobera se convierte en tres ‘especiales’ para Navidad

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el talent show con niños que presentará Carlos Sobera en Telecinco se grabó en dos semanas durante el mes de agosto en un plató ubicado en Madrid. El programa ya está listo para emitirse.

'Little Big Show' es la adaptación de 'Little Big Shots', considerado de uno de los formatos revolucionarios de la temporada pasada en Estados Unidos, está producido por Ellen DeGeneres y presentado por Steven Harvey. Este programa, estrenado en marzo del año pasado por la NBC, llegó a reunir a más de quince millones de espectadores durante sus primeras entregas. Esto provocó la renovación inmediata de una segunda temporada de trece programas -la primera temporada constó de nueve entregas-.

Fuentes internas de Mediaset revelan a ECD que la adaptación española del exitoso formato americano ha acabado convirtiéndose en tres 'especiales' que se emitirán en Navidad. Añaden que la fecha escogida para la emisión ha sido diciembre porque es una época muy familiar. Además los protagonistas del programa se encuentran de vacaciones y tendrá la posibilidad de ver el talent show que se emitirá en prime time.

El programa que conducirá el presentador de 'First Dates' muestra a niños de entre 3 a 12 años con pericia en algún deporte, con aptitudes acrobáticas, talento para la música o la oratoria, que puedan acometer complejos cálculos matemáticos mentales o especialistas en arte, botánica, historia, geografía... En definitiva, niños capaces de sorprender a los espectadores con sus conocimientos.

Un aspecto importante que han destacados algunos padres de los niños, según cuentan a este confidencial, es que no se trata de un concurso. Los pequeños han disfrutado al no sentirse presionados en sus espectáculos y han hecho amistades con sus compañeros al no considerarse contrincantes.