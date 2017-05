Confirmado: Pepe Domingo Castaño renueva por un año más con la Cadena COPE

Según ha podido saber El Confidencial Digital, hace unas semanas Pepe Domingo Castaño le ha comunicado a su entorno más íntimo de manera oficial que renovará un año más con la emisora de la Conferencia Episcopal.

Desde que Paco González y miembros del equipo de ‘Carrusel Deportivo’ aterrizasen en Cope en 2010, la continuidad de Pepe Domingo ha generado una gran incógnita. A pesar de que la mayoría de sus compañeros rubricaron el acuerdo por cinco años –y renovaron cinco temporadas más en 2015- el veterano periodista se decantó por realizar renovaciones anuales.

La razón, según le explicó Pepe Domingo a Juanma Castaño ante los micrófono de ‘El Partidazo’, es que ésta es la mejor opción para motivarse. Continuó: “En la vida no puedes crearte expectativas de cinco años. Yo he firmado un contrato pero si veo que no puedo hacer lo que quiero, me voy. No hay peor cosa en la vida que aguantar más de lo que tú puedes aguantar”.

A dos meses de firmar, ya lo ha confirmado definitivamente

El acuerdo que firmó hace un año con la empresa radiofónica, tal y como adelantó en exclusiva este confidencial, dejará de estar en vigor el próximo 31 de julio de 2017. Por este motivo, según explican las fuentes consultadas, el periodista ha tenido que comunicar de manera oficial a los responsables de la cadena si continuará en los micrófonos un año más, o no.

Eso sí, la prórroga del nuevo contrato –que también tiene una duración de una temporada- contempla la posibilidad de que si no se sintiera en condiciones ni con fuerzas de trabajar renunciaría de inmediato. Si le ocurre más tarde, a mitad de la temporada, lo comunicaría en ese momento a la dirección de Cope.

Ahora, Pepe Domingo se siente bien anímicamente y capaz continuar con su trabajo en la radio. Por ello, volverá a rubricar un nuevo acuerdo, tal y como se lo ha comunicado a sus compañeros. Pero él siempre acompaña esta decisión de un condicionante: “continuaré si mi salud sigue como hasta ahora”.

El Día Mundial de la Radio, el pasado 13 de febrero, cuando el presentador de ‘El Partidazo’ entrevistó al veterano periodista, éste incide en un hecho: “Hace cuatro meses no te hubiese dicho que renovaría un año más, porque estaba agotado, no encontraba fuerza, ni potencia física para hacer lo que yo quería. Pero últimamente me encuentro un poco mejor, y si sigo así, en agosto renuevo un año más”.

Pues bien, esta decadencia fue un hecho puntual. Según han confirmado a ECD fuentes cercanas a Pepe Domingo, el profesional –que ahora ha tenido que decidir- continua con el mismo ánimo que cuando Juanma Castaño le entrevistó. Ésta es la razón por la que renovará y celebrará su 75 aniversario en la cadena Episcopal.