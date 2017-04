Conozca la mecánica (y los primeros invitados) del ‘All you need is love... o no’ de Risto Mejide

Irene Junquera actúa como copresentadora

ECD se cuela en la grabación del nuevo programa de Telecinco sobre amor, parejas y relaciones

Telecinco ya ha comenzado las grabaciones de 'All you need is love... o no' y El Confidencial Digital se ha ‘colado’ en el rodaje de la primera entrega. El nuevo espacio producido por Zeppelin TV estará conducido por Risto Mejide y contará con la presencia de Irene Junquera como copresentadora. La ex colaboradora de La Sexta se encargará de recorrer el país en una caravana en busca de historias de amor... o no.